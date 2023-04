Napoli campione, orgoglio per il Sud

Non possiamo che salutare con soddisfazione lo scudetto vinto dal Napoli, con largo anticipo e merito. Tifosi in festa, come ai tempi di Maradona. Altri tempi. E’ la vittoria non può che inorgoglire tutto il Sud e i tanti meridionali sparsi per il mondo. La bandiera azzurra garrisce e l’abbiamo tirata fuori volentieri…auspicando che sia una opportunità per fare bene in altri settori, nonostante i problemi di sempre, l’emigrazione che avanza e gli attacchi palesi di una autonomia differenziata che, di fatto, aumenterà le distanze con le aree più ricche del BelPaese. Forza Napoli, Forza Sud, aldilà dei luoghi comuni, ma con quella creatività e voglia di guardare oltre, dopo un caffè. E’ l’aroma della vittoria…