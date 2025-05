Move Week 2025 in Basilicata, Uisp promuove i valori dello sport

Anche quest’anno la Basilicata ha risposto con entusiasmo alla “Move Week”, la settimana europea del movimento promossa da ISCA (International Sport and Culture Association) e coordinata in Italia dalla UISP – Unione Italiana Sport per Tutti.

Dal 26 maggio al 2 giugno, in otto comuni lucani – Lavello, Matera, Melfi, Montescaglioso, Picerno, Maratea, Potenza e Valsinni – prende vita un ricco calendario di attività gratuite, inclusive, diffuse e aperte a tutte e tutti.

La Move Week non è solo un contenitore di eventi sportivi, ma un manifesto di valori che da sempre la UISP promuove: il diritto alla salute, l’accessibilità, l’inclusione, la partecipazione. Muoversi, in questa visione, è un diritto e una scelta consapevole per migliorare la propria vita e quella della comunità. Un’occasione, quindi, per riscoprire il piacere di muoversi insieme e il valore sociale del movimento.

Nel solco dell’impegno UISP, anche la Basilicata sta interpretando la Move Week come una festa diffusa e popolare. In questi giorni, parchi, scuole, strade, centri storici e lungomari si trasformano in luoghi di sport, ma anche di aggregazione, consapevolezza e cittadinanza attiva.

Dopo i primi appuntamenti già svolti, dal 30 maggio al 2 giugno il programma lucano entra nel vivo. A Maratea, la Move Week è un viaggio nella natura con “il Richiamo del Mare”, tema scelto per coinvolgere la comunità con trekking, kayak e passeggiate panoramiche fino alla festa finale del 2 giugno al porto. A Lavello, sabato 1° giugno, torna “Bicincittà”, la tradizionale ciclopasseggiata dedicata a famiglie e bambini. A Montescaglioso, domenica 2 giugno, il X raduno di auto e moto storiche.

A Matera e Potenza proseguono le attività delle società sportive affiliate con momenti aperti alla cittadinanza, con proposte di trekking in natura (Parco della Murgia Materana) e torneo di street soccer (Borgo La Martella nella Città dei Sassi) antirazzismo, oltre a danza, yoga, multisport per bambini e motoraduni alla scoperta del territorio, mentre a Valsinni e Melfi si punta sullo sport per tutt* e sulla partecipazione attiva delle scuole e delle associazioni locali.

Il programma completo degli eventi è disponibile su: https://italy.moveweek.eu/events/2025/matera/