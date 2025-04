Montescaglioso: al Trail Difesa San Biagio, arrivano i big

Importanti nomi sono previsti al via dell’ottava edizione del Trail Difesa San Biagio, in programma domenica 6 aprile a Montescaglioso (MT). La gara, infatti, come preannunciato in una nota degli organizzatori “vedrà cimentarsi sui suoi 21 km per 1.100 metri di dislivello anche personaggi di spicco, per quanto riguarda i percorsi Trail, a cominciare dal campione in carica vincitore della scorsa edizione Antonio Maggisano (Marathon Cosenza) che punta a ottenere un grande risultato anche in questa Edizione 2025. Sempre sui 21 km, ma al femminile, spicca la presenza della grande specialista nazionale Lidia Mongelli, tesserata per la società organizzatrice I Bitlossi Monterun, anch’ essa campionessa in carica e decisa a riconfermarsi in questa edizione 2025.

Nella 12 km per 550 metri di dislivello sarà al via Silvana Iania reduce dal poker consecutivo di successi all’Ecotrail Castel del Monte di domenica scorsa.

Inoltre si registrano anche altri nomi di spicco ad oggi come quello di Gianluca De Giorgi (vincitore quest’anno al Bitrail), Mario Maresca e Francesco Pollio, altri 3 grandi esperti di gare trail!

Le iscrizioni stanno affluendo per la maggior parte proprio in queste ore e la scadenza è fissata per giovedì a mezzanotte. Ricordiamo che il costo è di 20 euro per il lungo e 15 per il medio con parte del ricavato che andrà in beneficenza per supportare le attività promosse dal Gruppo Les Italiano-Onlus per la lotta al Lupus Erimatoso Sistemico.

Lo start della corsa sarà in località Chiesetta: la 21 km partirà alle ore 8:45, la 12 km alle 10:00 mentre le premiazioni avverranno alle 13, riservate ai primi 3 assoluti e di categoria di entrambi i tracciati. I pettorali potranno essere ritirati presso i tavoli della segreteria alla partenza dalle ore 7:30 alle 8:30. La gara, intitolata alla memoria di Tonino Clemente, sarà la prova di apertura del circuito regionale “Trail al Sud 2025 e seconda tappa del Campionato Interregionale di corsa in montagna-trail Fidal al Sud Basilicata-Puglia-Campania 2025, oltre ad essere associata all’Itra National League 2025.”

Per informazioni: Asd I Bitlossi-Monterun, info@asdibitlossimonterun.it

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.