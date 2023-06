Montescaglioso: 8° raduno di auto e moto d’epoca

L’Ass. Sportiva Dilettantistica di Auto e Moto d’Epoca “Old School Garage” di Montescaglioso (MT), con il patrocinio del Comune montese, nella giornata del 02 giugno 2023 ha organizzato l’8^ edizione del “Raduno Auto e Moto d’Epoca – Città di Montescaglioso”. Alla manifestazione motoristica hanno preso parte oltre 200 veicoli, tra auto e moto, provenienti dalle regioni Basilicata, Puglia, Campania e Calabria.

I veicoli, tra suoni di clacson e rombi, hanno sfilato lungo le vie cittadine e, in seguito, sono stati posti in esposizione nella centrale Piazza Roma. Da parte degli organizzatori è stata espressa grande soddisfazione per il numero di adesioni, in continua crescita anno dopo anno. Ospite della giornata Emanuele Tartanone di “Mudù”, la popolare trasmissione umoristica in onda sull’emittente Tele Norba. L’evento motoristico, svoltosi in una giornata abbastanza mite, ha permesso agli appassionati dei motori e ai semplici curiosi di ammirare da vicino autentici simboli motoristici degli anni scorsi; allo stesso tempo ha permesso alla città di Montescaglioso di essere conosciuta dai visitatori provenienti dalle altre Regioni.