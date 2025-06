Minibasket solidale con le squadre assenti di Palestina, Giordania e Libano

Bravi ragazzi e organizzatori del Minibasket in piazza 2025, che hanno voluto ricordare- in occasione della sfilata per l’apertura del Torneo- gli amici delle squadre rimaste forzatamente a casa, a causa della guerra tra Israele, Iran e a Gaza, con le bandiere dei loro Paesi. Una bella prova di unità e di vicinanza nel segno dello sport, che ha visto i vessilli, accompagnati da quello della Pace, dallo stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno” al boschetto. E qui davanti alle autorità, non poteva che esserci l’applauso per quanti non hanno potuto disputare il torneo https://giornalemio.it/sport/peccato-minibasket-2025-senza-palestina-libano-e-giordania/ La consegna delle chiavi, ricordiamo, era stata fatta dal sindaco Antonio Nicoletti in Municipio. Ora la parola al campo…