Minibasket in piazza sul lungomare di Policoro

Mare, sole, canestri e simpatia. I ragazzi che parteciperanno alla prossima edizione del Minibasket in piazza avranno un motivo in più per giocare, fare amicizia, divertirsi con un parquet naturale, come quello del lungomare di Policoro. Merito degli organizzatori della Pielle, dell’Asd di Policoro e dell’Amministrazione comunale del centro jonico. Buon divertimento e dopo la partita un bagno…ci sta.



COMUNICATO STAMPA

Il MiniBasket in Piazza approda sul lungomare di Policoro

La Basilicata rivela i suoi tesori nell’Edizione numero 34

L’Asd Policoro in collaborazione con il Comune regaleranno l’emozione dei campi vista mare

Costanza Taffi, dirigente locale: “Una splendida sfida condivisa appieno con gli organizzatori”

La 34° edizione del MiniBasket in Piazza scopre altri angoli della terra lucana e approda sul lungomare di Policoro. Quella che partirà il prossimo 21 giugno sarà la stagione che porterà i giovani atleti del torneo internazionale a giocare per la prima volta direttamente vista mare. Una novità assoluta fortemente voluta dagli organizzatori in collaborazione con l’Asd Policoro del presidente Gabriele Crispino. L’idea, nata nel corso della scorsa edizione del MiniBasket in Piazza, ha da subito coinvolto tutti i protagonisti, sino ad arrivare alla realizzazione di quello che originariamente era un bellissimo sogno. La giovane società policorese ha avviato tutte le procedure, coinvolgendo l’amministrazione comunale e diversi sponsor del territorio, oltre che le famiglie e i piccoli atleti. Il risultato sarà visibile tra poco più di 15 giorni, quando saranno disputate due giornate interamente sul lungomare, tra cittadini e turisti che sicuramente vivranno con curiosità e interesse questo momento di basket giovanile a contatto con il mare.



“Abbiamo conosciuto da vicino il MiniBasket in Piazza da alcuni anni, anche se già conoscevamo questo torneo per fama internazionale e grandi eventi correlati legati alla crescita dei ragazzi – spiega la dirigente dell’Asd Policoro, Costanza Taffi –. La nostra è una realtà giovane, nata solamente otto anni fa perché su Policoro non avevamo una società sportiva che facesse basket e i nostri figli erano molto appassionati, e pian piano ci siamo avvicinati ai tornei per poter permettere ai nostri ragazzi di confrontarsi. Certo, avere un’eccellenza del genere sul nostro territorio è un grande piacere e, per l’assenza di una società siamo riusciti ad inserirci ed abbiamo conosciuto due splendide persone come Luciano e Angelo. È stato bello poter condividere con loro i momenti del torneo, ma soprattutto un’idea che mi è subito venuta in mente: portare un po’ di MiniBasket in Piazza a Policoro”.



Da quel momento è stata sviluppata l’idea di poter spostare l’attività dalla piazza al lungomare, luogo storico e riconoscibile di Policoro, identitario per il territorio e degno rappresentante dell’intera costa jonica lucana. Una meta di turismo sempre più ambita e accattivante. “Quando ho proposto ai fantastici Luciano e Angelo di venire a Policoro ho ricevuto un’apertura totale, così ne ho parlato anche con gli amministratori e ringrazio il sindaco Enrico Bianco e l’assessore Giuseppe Montano per la loro immediata disponibilità a lavorare per questo progetto – continua la Taffi –. Un supporto fondamentale che ci ha permesso di architettare nel dettaglio quello che sarà un bel programma di attività, alcune che svolgeremo al villaggio Eraclea, e altre direttamente sul lungomare in serale, creando uno scorcio suggestivo sul nostro territorio e sperando di colpire quanti tra cittadini e turisti, incuriositi, si avvicineranno alla struttura che sarà montata. Sicuramente sarà un momento importante per far conoscere la nostra realtà sportiva, l’Asd Policoro, e il nostro territorio, con uno spot importante e di livello internazionale per la nostra terra”.

L’Asd Policoro, oltre che dal presidente Crispino e dalla dirigente Taffi, può contare sul supporto di Andrea Borraccia in dirigenza e dei coach Giacomo Rafraschieri e Antonio Sarubbo, oltre che dei collaboratori Stefano e Dani. “Siamo un gruppo piccolo ma coeso e funzionale, mi sento di ringraziarli di cuore tutti per quanto hanno fatto in questo periodo per l’organizzazione di questo evento, come l’ottimo supporto arrivato dall’amministrazione comunale e dai tanti genitori coinvolti, sia in prima persona, sia indirettamente coinvolgendo sponsor e supporter indispensabili per questa iniziativa – conclude Costanza Taffi –. Siamo felici di poter condividere con loro questo risultato e speriamo vivamente di regalare momenti magici ed indimenticabili al 34° MiniBasket in Piazza”.