Minibasket in piazza 2024. Aperta la sfida ai ragazzi di Toronto ( Canada)

Non conosciamo ancora le squadre partecipanti alla 32^ edizione del Torneo internazionale ” MInibasket in piazza” che si disputerà tra Matera, che ospiterà come sempre la finalissima sabato 22 giugno in piazza Vittorio Veneto, a Nova Siri,Bitritto, Corato, Molfetta e Santeramo Ma partiamo dalle certezze: gli organizzatori della Pielle Basket Matera, i venezuelani dell’’Asociación Deportiva Maristas Champagnat di CARACAS che mancavano dal torneo da 16 anni e, naturalmente, i vincitori della passata edizione di Toronto (Canada) accompagnati da un ”ragazzo” di Piccianello che è Filippo Gravina.



E, naturalmente, c’è attesa per un torneo che in passato ha visto passare futuri campioni della pallacanestro nazionale e mondiale. . Il lancio della manifestazione, affidato a un primo comunicato, che pubblichiamo di seguito la dice tutta di quanto gli organizzatori intendano offrire un torneo all’altezza delle attese. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, nel corso della presentazione ufficiale. Ragazzi e ragazze, accompagnatori, genitori, benvenuti a Matera e negli altri Comuni che saranno il parquet naturale dell’evento. E’ la festa dello sport, è la festa del minibasket in piazza. Buon divertimento e a canestro…sempre.



IL COMUNICATO STAMPA

**Matera Pronta ad Accogliere la 32a Edizione del Torneo Internazionale “Minibasket in Piazza”**

Matera è pronta a ospitare la 32a edizione del prestigioso torneo internazionale “Minibasket in Piazza”, organizzato dalla Pielle Matera, che si terrà dal 16 al 22 giugno. L’evento, da sempre fiore all’occhiello della Città, ma anche dell’intera realtà cestistica nazionale, vedrà la partecipazione di 48 squadre provenienti da quattro continenti, pronte a sfidarsi in un clima di sano divertimento e condivisione. Oltre 1000 tra bambini e accompagnatori sono attesi per questa manifestazione, che rappresenta un’occasione unica di incontro e scambio culturale. I protagonisti saranno i giovani atleti nati nel 2013 e 2014, che si affronteranno sui campi da gioco di Matera e dintorni, ma anche al di fuori, partecipando a escursioni, visite guidate e attività ludiche. Il “Minibasket in Piazza” non è solo un torneo sportivo, ma un evento che promuove valori fondamentali come la condivisione, il rispetto delle regole, l’inclusione e l’abbattimento delle barriere di religione, cultura e colore della pelle. Questi pilastri rendono il torneo un’esperienza educativa e formativa, oltre che sportiva, contribuendo a costruire un ambiente accogliente e inclusivo per tutti i partecipanti.

La città di Matera, con il suo patrimonio storico e culturale, offre un palcoscenico unico per questo evento. I giovani atleti avranno l’opportunità di scoprire le meraviglie della città dei Sassi, riconosciuta patrimonio mondiale dell’UNESCO, di vivere momenti indimenticabili insieme ai loro coetanei di tutto il mondo e di giocare in una piazza unica nel suo genere.



Per maggiori dettagli sul programma completo della manifestazione, è possibile visitare il sito ufficiale [piellematera.it] (https://www.piellematera.it/minibasket/programma-24/).

L’entusiasmo è palpabile e Matera è pronta ad accogliere con il suo calore e la sua ospitalità la carovana del “Minibasket in Piazza”. Una settimana di sport, divertimento e valori condivisi attende i giovani partecipanti e tutti coloro che prenderanno parte a questo evento straordinario

La prima squadra dal sito web della piellebasketmatera

Solo 30 giorni all’inizio della 32ª edizione di MINIBASKET IN PIAZZA 2024!!!

Sveliamo le squadre che parteciperanno!!

Mancavano da Matera da ben 16 anni, e oggi con grande piacere comunichiamo ufficialmente che la prima delle 48 squadre a partecipare sarà l’ Asociación Deportiva Maristas Champagnat di CARACAS – VENEZUELA!