Mini ciclismo con “Bicimparo”, all’ Istituto Comprensivo “Donato Bramante” di Matera

“Con grande entusiasmo anche quest’anno la Ferrero scende in campo al fianco della

Federazione Ciclistica Italiana che ha sviluppato il progetto “Bicimparo Kinder Joy

of moving”, un progetto coinvolgente che guarda al futuro dei giovani con l’obiettivo

di avvicinare tutti i giovani “nessuno escluso” alla pratica dello sport del ciclismo;

promuovere l’uso corretto della bicicletta, attraverso progetti scolastici legati

all’educazione stradale “Sicuri in bicicletta”; coinvolgere giovani ed adulti alla

conoscenza del territorio attraverso l’uso della bicicletta e infine stimolare gli enti locali

a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto per favorire la mobilità

sostenibile in virtù del rispetto dell’ambiente.” E’ quanto si legge in una nota che così prosegue: “Quest’anno verranno organizzati 19 eventi (1 in ogni Regione). In ogni evento è previsto l’allestimento di un’area attrezzata dedicata a tutte le bambine, ragazze ed a tutti i

bambini e ragazzi che vogliono mettere alla prova le proprie abilità di guida della

bicicletta e conoscere questo meraviglioso strumento di gioco e di sport, accompagnati

da tecnici esperti della Federazione Ciclistica Italiana.

Il progetto è in grado di avvicinare all’attività motoria alunni/e e famiglie in modo

coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del

movimento e dello sport possa rendere i bambini/e ed i ragazzi/e di oggi gli adulti

migliori di domani.

Le iniziative di questo progetto si ispirano ad un metodo educativo innovativo, validato

scientificamente, che nasce dal gioco ed è realizzato in collaborazione con istituzioni

scientifiche ed universitarie ed il Ministero dell’istruzione, che lo diffonde da anni nelle

scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie italiane, attraverso programmi di educazione

sportiva, eventi sportivi multidisciplinari per avvicinare i bambini/e allo sport con

l’obbiettivo di garantire che il movimento sia innanzitutto gioia per tutti.

Con tanto divertimento, nuovi giochi e la giusta motivazione i bambini/e scoprono

l’emozione della prima pedalata, l’importanza della sicurezza su strada e della mobilità

sostenibile, iniziando un percorso motorio e cognitivo verso l’indipendenza.

E’ un momento educativo per tutti ed insegna a socializzare, ad integrarsi e ad avere

fiducia in se stessi.

Gli iscritti alle Scuole saranno impegnati in prove di abilità articolate in aree distinte

(ogni area prevede l’esecuzione di una determinata abilità in bicicletta).

Importante sarà, per le varie scuole, la collaborazione diretta della Federazione che

seguirà direttamente la realizzazione di questi eventi, con la presenza dei Coordinatori

Tecnici Giovanili operanti in regione.

Quest’anno l’appuntamento per la regione Basilicata si svolgerà a Matera il 4 aprile p.v. presso l’Istituto Comprensivo “Donato Bramante” dell’omonima via nel rione Villa Longo con il coinvolgimento di:

– scuola 1° grado 319 alunni (145 maschi 174 femmine);

– scuola elementare 255 alunni (142 maschi 113 femmine);

– scuola infanzia 109 alunni (65 maschi 44 femmine);

con il seguente programma:

PROGRAMMA GIORNATA BICIMPARO MATERA

MATTINATA

ORE 9-13 Attività CON LE 8 CLASSI ADERENTI AL PROGETTO SULLA BUONA STRADA,

CON 4 TURNI (due classi ogni ora)

POMERIGGIO

ORE 16 INIZIO Attività CON I RAGAZZINI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE, PER LA

QUALIFICAZIONE dell’Attività BICIMPARO.

Conclusione della Attività ORE 19.

Interverrà durante la giornata Personale della Polizia Stradale di Stato che con le proprie

strutture promuoveranno le azioni educative di prevenzione che portano ad assumere

forme di convivenza responsabili e costruttive: muoversi in sicurezza, a piedi, in

bicicletta, in motorino, in auto, rispettando il contesto ambientale e diffondendo

l’obiettivo di educare i giovani a una cittadinanza consapevole.”



Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.