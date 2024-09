Materdomini: Il Gravina giocherà a Matera fino a novembre

Bene. Se il termine fosse stato precisato prima, citando nell’ordinanza comunale, questo aspetto- legato all’inizio e fine lavori dello stadio pugliese- forse non ci sarebbero stati commenti e polemiche. L’intervento dell’assessore comunale all’urbanistica e allo sport Antonio Materdomini fa chiarezza, una volta per tutte su questo aspetto, precisando che allo stadio ‘’ XXI Settembre- Franco Salerno’’ ci giocano solo il Fc Matera e in parte l’Invicta. Lo stadio, comunque, non ha esclusività di utilizzo da parte di alcuno. Anche perché c’è un progetto di riqualificazione di ‘’ parco del campo’’ in attesa di realizzazione ,del quale tifosi e concittadini attendono di conoscere versione definitiva e cronoprogramma inizio lavori. Nel frattempo si lavora alla manutenzione del manto erboso, dal quale dipenderanno anche le buone giocate dei biancazzurri nel campionato di serie D. Da uno stadio all’altro. Attesa per la consegna del campo di borgo La Martella, utilizzabile comunque dalle squadre per gli allenamenti, che è dedicato al giornalista sportiva Renato Carpentieri.



IL COMUNICATO DEL COMUNE

——————–

Dopo le recenti notizie circolate, l’assessore allo Sport Antonio Materdomini interviene sull’utilizzo e la manutenzione dello stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”. «L’Amministrazione comunale si è attivata da subito per organizzare e disporre l’utilizzo ottimale delle strutture sportive cittadine, in primis lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno, programmando anche ulteriori interventi di manutenzione sul manto erboso. -spiega Materdomini- Al momento le uniche società che utilizzano lo stadio XXI Settembre per gli allenamenti, sono Fc Matera e marginalmente la prima categoria dell’Invicta Matera, come concordato nel corso di una riunione tenutasi in municipio alla presenza dei rispettivi presidenti. La disponibilità richiesta e offerta alla società calcistica “Fbc Gravina”, è temporanea e vincolata al solo svolgimento delle gare. Infatti, l’Amministrazione comunale di Gravina ci ha già comunicato che entro fine novembre il loro stadio tornerà fruibile. In questi due mesi, inoltre, le squadre potranno utilizzare il campo sportivo di La Martella, ormai prossimo all’apertura, anche per salvaguardare lo stadio cittadino che ha un manto erboso più delicato. La disponibilità offerta alla società sportiva gravinese -rimarca l’assessore- risponde al principio di solidarietà che dovrebbe guidare tutti i Comuni, perché oggi hanno bisogno loro ma domani la necessità potrebbe anche essere nostra; tanto che già lo scorso agosto abbiamo richiesto al Comune di Gravina la disponibilità del loro stadio. Comprendo le preoccupazioni della società sportiva materana -conclude- ma ricordo che lo stadio XXI Settembre–Franco Salerno è una struttura pubblica, quindi nessun soggetto può rivendicarne l’utilizzo esclusivo».