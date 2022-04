Con quattro giornate di anticipo il Matera Grumentum ha staccato il biglietto per la promozione in serie D, dopo aver rifilato sei reti al Paternicum, e conquistato allo stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno” la 24^ vittoria e consolidato il primato in classifica con 73 punti. I biancoazzurri finora hanno perso e pareggiato una sola volta, messo a segno 99 reti e subite 24. Da primato e con 15 punti di vantaggio sulla seconda il CS Vultur Rionero. Si è festeggiato in campo con i ragazzi del tecnico Antonio Finamore e del presidente Antonio Petraglia, che hanno indossato una maglia bianca con una D azzurra, e sugli spalti , dove è stato esposto anche uno striscione riferito all’assessore regionale allo sport Galella e oggetto di un intervento del commissario provinciale dell’Udc, Giovanni Angelino. Società e tifosi guardano a giugno quando la squadra si chiamerà solo Matera e si potrà guardare al prossimo campionato, nel calcio che conta. Dopo tre anni di purgatorio, con il fallimento del vecchio sodalizio, si torna a pensare al pallone e a sfide con città più grandi della nostra o alle sorprese del mondo del pallone. Ma prima le ultime quattro partite : la prossima fuori casa a Senise, poi in casa con il Vultur e a seguire Ferrandina, Vultur e l’ultima del 1 maggi a Pomarico. Forza Matera e con l’auspicio che altri possano sostenere sul piano economico e organizzativo la nuova avventura della squadra biancazzurra.



L’intervento del commissario dell’Udc Giovanni Angelino

“L’assessore regionale Galella non rappresenta il territorio materano, chiedo a Bardi che venga rimosso”

E’ trascorsa una settimana dalla formazione della giunta Bardi Ter in cui è stato inserito anche l’ex ultrà del Potenza Calcio, Alessandro Galella, reo di aver offeso i materani con il termine “Trogloditi” e di aver auspicato in maniera ironica la promozione in serie B del Matera Calcio “quanto nell’arrivo dell’Ebola in Italia”. Si tratta di frasi offensive che Matera e i materani non meritavano di ricevere. Ma nella politica può accadere tutto e il contrario di tutto. Proprio Galella, che non è sicuramente un esempio di lealtà nello sport, ha ricevuto, ironia della sorte, anche la delega allo sport da parte del governatore Bardi, oltre che quelle di attività produttive, formazione e lavoro. Mi chiedo: come possiamo essere rappresentati, noi del territorio materano, da un personaggio chiaramente divisivo come Galella? Quali sono le competenze di Galella che giustificano la scelta del governatore Bardi di affidargli una carica assessorile così importante, che fa riferimento a settori delicati come le attività produttive, lavoro, formazione e sport? Caro Bardi, le chiedo, con il dovuto rispetto, di revocare prima possibile le deleghe assessorili affidate a Galella perché questo signore non ci rappresenta e non può sicuramente lavorare nell’interesse di tutta la Basilicata ma evidentemente solo dell’area a lui tanto cara, quella di Potenza.

Auspico che il mio appello non venga ignorato, perché in gioco c’è il futuro del nostro territorio.



In caso contrario scriverò una lettera alla presidente nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per segnalare il caso Galella “scoppiato” alla Regione Basilicata. Voglio anche segnalare lo striscione dei tifosi materani esposto durante la gara che ha segnato il ritorno in serie D della squadra di calcio della città dei Sassi dopo il successo interno sul Paternicum per 6-0. I tifosi del Matera hanno ironizzato su Galella semplicemente scrivendo il suo cognome seguito da “bla bla bla”. Un modo originale per far capire al diretto interessato che le sue dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi in cui ha garantito di voler lavorare per il bene di tutti i lucani non sono state convincenti e pertanto anche i tifosi del Matera non condividono la scelta del Governatore Bardi. La Basilicata ha bisogno di politici di alto profilo, non certamente di personaggi che non hanno dimostrato di meritare un incarico come quello affidato ad Alessandro Galella.