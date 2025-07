Matera nel pallone…Serie D all’ultimo minuto?

Ore febbrili, mentre la società biancazzurra finora tace, per l’iscrizione del Fc Matera al campionato di serie D di calcio. Finora silenzi. Tifosi in attesa. Si è attivato anche il sindaco Antonio Nicoletti, ma al momento non ci sono segnali ufficiali dal presidente Matera Stefano Tosoni che aveva affidato a un post del 17 giugno l’impegno a risolvere aspetti gestionali e a iscrivere la squadra al campionato. La scadenza è per oggi 10 luglio, alle 17.00. Si attendono certezze, altrimenti si dovrà pensare ad altro e con un copione già visto in passato…Ma, come ripete un vecchio adagio, ”Non fasciamoci la testa, se prima non è rotta”. Ancora un po’ di pazienza. E, come dicono i professori di pallone che hanno archiviato anche alla breve parentesi di uha disponibilità del presidente della Lazio Lotito ad aiutare la società? ”la palla è rotonda”. La porta dello stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno” è aperta e con un cantiere di ”Parco del campo” fermo da un paio di mesi e in attesa di evoluzione. Ma questo è un altro problema. Attendiamo, comunque, che il Fc Matera torni a giocare su quel terreno di gioco. Serie D? Speriamo.



IL POST DEL PRESIDENTE SULLA PAGINA SOCIAL DEL MATERA

17 giugno alle ore 12:58 ·

📝 𝗙𝗰 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮, 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗶𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲

In allegato il messaggio del presidente Stefano Tosoni:

«TUTTI I TESSERATI PAGATI entro i termini autorizzati dalla Lega. STO PAGANDO TUTTE LE VERTENZE DELLA GESTIONE PRECEDENTE. Tutti i fornitori in regola entro luglio.

Squadra già organizzata, Mister e staff tecnico già organizzato: FC MATERA verrà regolarmente ISCRITTA AL CAMPIONATO DI SERIE D 2025/2026 con ampie ambizioni. MA SUBITO DOPO TUTTO QUESTO, AMPIA CONFERENZA STAMPA DOVE VERRÀ DOCUMENTATA TUTTA LA VERITÀ!

Mi prendo questa contestazione per il bene del FC MATERA, ma in molti torneranno sui propri passi.

IO NON MOLLO 🤍💙»



Dal sito della Lega nazionale Dilettanti

Sono quindici le richieste di ammissione al campionato di Serie D 2025/2026 pervenute al Dipartimento Interregionale alla chiusura dei termini per i ripescaggi alle ore 14 di oggi. La Co.Vi.So.D entro il 14 Luglio, esaminate le documentazioni prodotte dalle società, comunicherà alle stesse l’esito dell’istruttoria. Di seguito le società che hanno presentato domanda:

Società retrocesse ai play-out o per distacco di 8 o più punti: Brindisi, Città S. Agata, Cos Sarrabus, Fanfulla, Follonica Gavorrano, Ilva Maddalena, Licata, Roma City e Ugento

Società perdenti spareggi seconde di Eccellenza: Caronnese, Montespaccato e V. Mazzola

Società retrocesse direttamente dalla Serie D: Atletico Uri e Fiorenzuola

Società non partecipante spareggi seconde di Eccellenza: Rieti

Le società che otterranno un parere positivo saranno inserite nell’apposita graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del campionato 2025-2026. I club che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno invece presentare ricorso entro le ore 14 del 18 luglio. La Co.Vi.So.D esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi entro il 25 luglio.

Il 10 Luglio alle 17.00 è il termine ultimo per formalizzare l’iscrizione da parte delle società aventi diritto.