Non è la prima volta che accade, lo abbiamo visto anche per il minibasket in piazza, che la Coppa Scirea, vetrina internazionale per tanti giovani calciatori (da Domenico Morfeo a Paolo De Ceglie, da Sebastian Giovinco a Stefan Jovetic, da Andrij Sevcenko a Raul) venga ignorata o, peggio,sottovalutata. E così quest’anno, da quanto abbiamo appreso dall’amaro sfogo degli organizzatori, dopo la pausa forzata della pandemia da virus a corona, Matera non potrà organizzare la 24^ edizione della Coppa. Dal Comune finora silenzio, idem dalla Regione Basilicata, e per Mimmo Bellacicco, Vincenzo Selvaggi,che di questi tempi dovevano dire ‘’No’’ a tanti club di rango, il pallone resta nello spagliatoio dello stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno” .



E di quelli di altre città del comprensorio appulo lucano, che in passato avevano ospitato una manifestazione di risonanza internazionale. Un paradosso visto che Matera ha bisogno di eventi di risonanza internazionale, altrimenti il turismo- piaccia o no-continuerà a essere di passaggio o da mordi e fuggi. La cosa non ci meraviglia visto che al momento siamo con un grande punto interrogativo sulla festa del 2 luglio e che l’unico appuntamento di risonanza nazionale, ma organizzato dalla Chiesa, è quello di settembre per il congresso eucaristico con la annunciata visita di Papa Francesco. Lo ”Scirea”, e in passato abbiamo ospitato anche la vedova del grande libero juventino Gaetano, e tanti campioni del passato, ha portato negli anni valore aggiunto al turismo e allo sport locale. E ora sarebbe servito, e serve eccome, sostenere la ripresa dello sport e del calcio locale dopo la scomparsa dai campionati nazionali- per i noti motivi gestionali- del Matera calcio e dell’Olimpia Basket. Il clima in città è quello di sconcerto e con un commento ricorrente tra gli sportivi : ” In via Aldo Moro hanno la testa nel pallone”. Ma ci sono anche prese di posizione nette , come quelle di Giovanni Angelino, politico e soprattutto ex calciatore, proveniente da una famiglia di calciatori. Fa rabbia. Si parla di riqualificazione dello stadio e non si fa nulla per un torneo internazionale come la Coppa Scirea… Altri in Sardegna ricorderanno il campione della lealtà nello Sport, con un torneo. Matera era altro. Provate a seguire la voglia di emergere di giovani calciatori juniores, come quelli diventati campioni e con una coppa sollevata al ‘’ Franco Salerno- XXI Settembre’’. Provate…

LA NOTA DI GIOVANNI ANGELINO



“Amministrazione Bennardi ignora gli organizzatori della Scirea Cup, Matera perde un evento storicizzato e di grande prestigio internazionale”

Apprendo con stupore che il torneo internazionale di calcio under 16 Scirea Cup non sarà organizzato quest’anno in Basilicata e dovrà trasferirsi in Sardegna perché, secondo quanto dichiarato da Mimmo Bellacicco, uno dei fondatori dello storico torneo di calcio under 16 intitolato alla memoria di Gaetano Scirea, non c’è stato nessun dialogo con l’Amministrazione Bennardi al Comune di Matera. La città dei Sassi e gli altri centri lucani e pugliesi perdono un evento storicizzato e di grande prestigio internazionale per l’indifferenza dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Bennardi. Stiamo parlando di un torneo che ha lanciato nel corso delle sue 24 edizioni, la prima nel 1990, giovani talenti che poi sono diventati calciatori di successo a livello internazionale.

Ma l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Bennardi a trazione Movimento 5 Stelle ha scelto la strada del silenzio invece di quella del dialogo, come era logico che fosse per dare la possibilità agli organizzatori di ripartire dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Secondo quanto dichiara Bellacicco un invito c’era stato da parte dell’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido al Comune di Matera ma poi l’incontro non è mai avvenuto, per ragioni che ignorano ovviamente gli organizzatori. All’assessore D’Oppido voglio ricordare che anche lo sport è cultura, è turismo. Lo hanno capito in Sardegna, precisamente alcuni Comuni della provincia di Sassari, che hanno subito colto l’occasione al volo approfittando dell’incertezza registrata a Matera per organizzare nell’isola il torneo intitolato a Gaetano Scirea. Che dire. L’Amministrazione Bennardi non smette di fare danni e di umiliare tutti quelli che lavorano per promuovere Matera nel mondo. Anche con il calcio si fa turismo, quel turismo sportivo che è stato favorito anche con la Scirea Cup. Ma purtroppo a Matera i grillini stanno ripetendo i disastri fatti nella capitale. Con le dovute proporzioni a Roma il Movimento 5 Stelle ha detto no alle Olimpiadi, qui sono riusciti a far scappare la Scirea Cup verso lidi migliori, leggi Sardegna. Quando finirà questa farsa a 5 stelle al Comune di Matera?