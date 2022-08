Matera in D per ben figurare. In arrivo rinforzi e campagna abbonamenti

Il simbolo del Fc Matera è un tuffo nel passato, un ritorno atteso dopo le note vicende che hanno portato la città – nel 2019- e i colori biancoazzurri nei campionati minori, dopo il percorso di fusione con il Grumentum, culminato lo scorso anno con la vittoria di larga misura nel campionato regionale di Eccellenza. E c’è voglia di fare bene in serie D (la composizione dei gironi si conoscerà il 18 agosto), e nell’esordio dei turni preliminari di Coppa Italia delle eliminatorie nel derby murgiano con l’Altamura, in programma il 21 agosto allo stadio ” Franco Salerno- XXI Settembre” e il ritorno, una settimana dopo, al ”Tonino D’Angelo” nella città ” Leonessa di Puglia”. Prima partita davanti ai tifosi biancazzurri e di quelli biancorossi, anche se l’Osservatorio sulle manifestazione sportive ha l’ultima parola visti alcuni precedenti e il gemellaggio tra la tifoseria altamurana e quella potentina. Ma non dovrebbero esserci problemi.



” Che sia una festa di sport- ha detto il presidente del Fc Matera, Antonio Petraglia, nel corso della prima conferenza stampa della stagione con il tecnico Antonio Finamore e il direttore sportivo Riccardo Bolzan. Conta questo e il desiderio dei tifosi di vedere in campo i colori di una maglia sono una motivazione per fare bene. Siamo una matricola e ci teniamo a fare una bella figura in serie D. Stiamo allestendo una bella squadra, con giovani interessanti, che contiamo di rafforzare nei prossimi giorni”.



Il FC Matera punta sugli under e nei ruoli di portiere, centrocampista e di un attaccante. Primo anno per restare. Il Direttore sportivo conosce la ”piazza di Matera” e sta lavorando in questa direzione.” Ancora un po’ di pazienza -ha detto- e avremo risultati e un quadro preciso, per completare la squadra”. E al lavoro, con continue sedute di allenamento è il tecnico Antonio Finamore, che lo scorso anno ha stravinto il campionato di Eccellenza.



” Ci sarà da lottare – ha detto Finamore. fare sacrifici, ma conta quello che è scritto sulla maglia ( FC Matera) più che il nome scritto dietro. La D è difficile. Ci saranno delle favorite. Ma sappiamo che dovremo lottare e qualche soddisfazione sul campo potremo prendercela”. Da parte le polemiche sui social e la partenza di un calciatore, che ha fatto altre scelte, il presidente Petraglia ha riferito che ci sono stati interessi di altri imprenditori a dare una mano e a condividere il progetto del Fc Matera. Tempo al tempo. L’amministrazione comunale, intanto, ha approvato con una determinazione dirigenziale ( la n.2091/2022 del 12 agosto scorso) due perizie per complessivi 45000 euro che consentirà di adempiere a quanto richiesto dalla Lega nazionale dilettanti per disputare le gare di campionato. Probabilmente non si farà per la prima di campionato, che potremmo giocare fuori casa. Ecco uno stralcio e quello che c’è da fare.



”…PREMESSO CHE, a seguito del sopralluogo effettuato in data 24/05/2022, per il collaudo da parte della Lega Nazionale dilettanti, sulla conformità dello stadio al fine di disputare le gare di campionato, sono state riscontrate alcune difformità che rendono necessari i seguenti interventi:

– ripristino intonaco e piastrelle negli spogliatoi Matera e ospiti;

– verifica porte di calcio con eventuale sostituzione;

– eliminazione gradini nei pressi dei varchi di emergenza;

– protezione pali reggirete e spigoli in calcestruzzo zona calciatori;

– pitturazione di tutti i locali”. Interventi che richiedono poco tempo, anche nel conferimento degli affidamenti. Dopo ferragosto, intanto, parte la campagna abbonamenti che terrà conto delle esigenze delle fasce deboli. La società pronta a fare la propria parte e sugli spalti un solo grido ” Forza Materaaaa !”