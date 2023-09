Matera in B e Amarcord con ”Serafino”

In attesa che il Matera torni a calcare i campi di calcio di un livello superiore, come ai tempi della promozione in serie B con il campionato 1978-1979, che abbiamo rivisto nella mostra e in un video di Materacalciostory per i 90 anni della prima società biancoazzurra, c’è chi osserva con un pizzico di nostalgia le foto di casa o dello studio. E’ il caso di Franco Braia, che nel fine settimana sarà a Milano per il derby della ”Madunina” tra Inter e Milan, che non si stanca mai di guardare le foto del Matera in B e quella che ritrae un tifoso di eccezione di quell’annata trionfale.E’ quella del servizio che ritrae sul sulky, il calessino leggero da corsa, il popolare tifoso del calcio italiano degli anni Settanta Giuseppe Serafini, noto con il nomignolo di ” Serafino”. Un simpaticone, dalla stazza notevole, ospite di varie tifoserie, della Nazionale, e quell’anno anche della fortunata promozione in Serie B per la squadra della città dei Sassi. Lo vediamo, con la maglia del Matera bianca e riga trasversale azzurra,a ridosso della gradinata, con alcuni tifosi, dirigenti che in tanti riconosceranno e con Mimmo Paolicelli (che tiene il pony) cugino di Bellisario ”Zannone”, noto auriga della festa della Bruna. E pare di sentire da quella foto in bianco e nero, in un assolato pomeriggio allo stadio ”XXI Settembre” il ridondante incitamento ” Forza Materaaa”, avviato da Serafino. Ne ricordiamo la simpatia, il percuotere dei tamburi e gli incontri in via Roma al Bar Lappano, noto luogo di ritrovo della tifoseria materana. Serafino morì nel 1980 a Palermo(era nato a Milano nel 1946), a causa di una insufficienza respiratoria.