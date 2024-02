Matera: giornata di formazione per dirigenti di associazioni sportive

L’amministrazione comunale di Matera rende noto di aver “organizzato per il giorno sabato 02 marzo, presso la Sala Pasolini, una giornata formativa sui “Nuovi adempimenti previsti dalla Riforma dello sport”, destinata alle Associazioni Sportive cittadine affiliate a FSN, DSA, EPS.

Il progetto formativo avrà inizio alle ore 09, e sarà illustrato e sviluppato dal dott. Marcello Brienza, Consulente nazionale enti no profit e Docente Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata, che ha supportato il Comune di Matera e offerto la sua collaborazione per garantire il miglior servizio possibile.

Al Comune di Matera, per il tramite dell’assessore allo Sport, Antonio Materdomini, va il plauso di aver mostrato estrema sensibilità verso gli attori sportivi operanti sul territorio comunale, offrendo loro la possibilità di poter recepire fondamentali nozioni in materia di Riforma dello Sport che, entrata in vigore lo scorso anno, ha apportato sostanziali innovazioni imprescindibili per i dirigenti delle società sportive.

Il CONI Basilicata, con il supporto della Scuola Regionale dello Sport CONI e i suoi Docenti Formatori, è a disposizione delle amministrazioni, nonché di tutti gli organismi sportivi per mettere in campo ogni azione mirata allo sviluppo e alla promozione dello sport sul territorio.”

