Matera e Potenza nel giro d’Italia 2025. Pogacar da battere…

La corsa rosa che ha un valore sportivo e di promozione turistica dalle notevoli potenzialità coinvolgerà la Basilicata per l’edizione 2025. Il 14 maggio i corridori giungeranno a Matera per la quinta tappa , con traguardo in via Dante, da Ceglie Messapica ( Brindisi). Il giorno dopo la carovana sarà a Potenza con partenza e arrivo a Napoli. L’ultima volta che il giro è giunto a Matera (per la settima volta) è stato nell’ottobre 2020, con la tappa Castrovillari-Matera vinta dal francese Arnaud Demare. Va precisato che si attende l’ufficialità della partenza, che dovrebbe avvenire il 9 maggio da Tirana ( Albania). Nei prossimi giorni, immaginiamo, e in occasione della presentazione ufficiale Regione e Apt Basilicata e i Comuni di Matera e Potenza, insieme agli organizzatori di Rcs Sport – Gazzetta dello Sport e alla Federazione ciclistica, renderanno noti i dettagli della grande corsa. Naturalmente si attendono di conoscere squadre e i campioni che si contenderanno la vittoria finale. Lo scorso anno vinse il forte ciclista sloveno Tadej Pogacar. Ma attendiamo di vedere anche il nostro Domenico Pozzovivo che lo scorso anno ha eguagliato il record di 18 partecipazioni, detenuto da Wladimiro Panizza.



IL GIRO IN PASSATO A MATERA

26 maggio 1976, tappa Cosenza-Matera di 207 km, vincitore Johan De Muynck (belga)

25 maggio 1985, tappa Foggia-Matera di 167 km, vincitore Acacio Da Silvia (portoghese)

23 maggio 1998, tappa Montella-Matera di 237 km, vincitore Mario Cipollini

17 maggio 2000, tappa Scalea-Matera di 233 km, vincitore Mario Cipollini

8 maggio 2013, tappa Cosenza-Matera di 203 km, vincitore John Degenkolb (tedesco)

In altre due occasioni, nel 1971 e ad inizio degli anni Ottanta, la carovana del Giro d’Italia ha attraversato Matera senza fare tappa.