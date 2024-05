Matera: domani, la 10^ edizione della manifestazione ciclistica “Nove Colli Lucani”

Domani, domenica 19 maggio, a Matera, si correrà la 10ª edizione della Nove Colli Lucani, corsa organizzata da ASD Team Bike Matera in collaborazione con il Comitato Regionale Uisp di Basilicata e il Comitato Territoriale di Matera.

“Si tratta -è spiegato in una nota- di un evento che unisce passione per il ciclismo con la bellezza del nostro territorio. Per l’edizione 2024 sono previsti due percorsi: quello lungo da 200 km e 4000 m di dislivello e quello corto da 125 km e 2000 m. Il primo attraverserà Montescaglioso, Pomarico (primo punto controllo e ristoro), Grottole (secondo punto di controllo e ristoro), Grassano, Tricarico (terzo punto di controllo e ristoro), Passo Tre Cancelli, Passo Monte Cupolicchio, Monte Croccia (quarto punto di controllo e ristoro), Garaguso, Picciano (ultimo punto di controllo e ristoro) e Matera, che sarà sede di arrivo e del pasta party finale. Il secondo, invece, ricoprirà la prima parte del lungo, fino a Grassano, per poi ricongiungersi a Picciano.

Il punto di ritrovo è in Via delle Arti, a partire dalle ore 07:00. Una volta esplicate le formalità, ci si avvierà nel cuore dei Sassi di Matera in Piazza San Pietro Caveoso, dove verrà apposto il primo timbro alla carta di viaggio. Nel raggiungere il punto, si avrà modo di godere della bellezza dei Sassi, quando il sole, sorgendo dalla Gravina, illumina gli Antichi Rioni in tutto il loro splendore ancestrale. La partenza è alla francese a partire dalle ore 07 fino alle ore 08.

«La Nove Colli Lucani non è una gara di velocità, ma un viaggio nel territorio lucano e nella sua storia. La competizione cede il passo alla contemplazione, ogni salita diventa una sfida da affrontare con coraggio e determinazione, ogni discesa è un momento di gioia e liberazione, ogni ristoro un momento da assaporare e condividere», dichiarano gli organizzatori.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.