Matera dal sogno alla sconfitta e arbitraggio da incubo

Da più parti si pensava che dovesse essere la volta buona perchè il Fc Matera incamerasse i primi tre punti casalinghi. E, invece, contro il forte Casarano- squadra quadrata e tra le candidate a vincere il campionato di serie D, girone H, le cose sono andate in altra maniera, con un vantaggio fino al 40′ del secondo tempo e la beffa nei 4 minuti di recuperi. Partita interessante con squadre che si sono affrontate a viso aperto e con un Matera in dieci, che è riuscito comunque ad andare in vantaggio dopo aver sfiorato il goal , con un rigore negato, e il fallo subito da Sicurella, trasformato in simulazione, che con la doppia ammonizione è stato espulso. e Matera resta in dieci per il secondo giallo a carico del centrocampista biancoazzurro. E proprio certe scelte arbitrali hanno contribuito a una sconfitta immeritata e a esasperare i tifosi. Tensioni fuori dello stadio. Ma non è accaduto nulla grazie al buon senso.



Per il presidente Tosoni, nel dopo partita, il giudizio sull’operato dell’arbitro Tedesco di Battipaglia ( Salerno) non è stato all’altezza della situazione. Peccato. Ora si attende il verdetto del giudice sportivo, a cominciare dalle due espulsioni di Sicurella e Cipolletta.Domenica prossima trasferta in Campania sul campo della Real Acerrana, per un pronto riscatto.