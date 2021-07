“E’ pienamente operativo il nuovo sistema di gestione di accesso alle strutture sportive comunali attraverso la piattaforma digitale Easysport.”

E’ quanto annuncia il Comune di Matera con una nota in cui si specifica che:

“La piattaforma permette di rispondere alle esigenze del mondo dello sport cittadino attraverso: un sistema digitale di richiesta degli spazi orari negli impianti sportivi comunali; la possibilità per le associazioni e le società sportive di effettuare il pagamento delle tariffe orarie online mediante il sistema “PagoPA”; la possibilità per i singoli cittadini che non sono affiliati alle federazioni di acquistare online carnet di ingressi negli impianti comunali per svolgere attività sportiva individuale; la gestione digitalizzata degli impianti da parte dei custodi mediante il registro elettronico delle presenze nell’impianto, la segnalazione di interruzioni dell’attività e manutenzioni; la digitalizzazione del sistema di richiesta di autorizzazioni per lo svolgimento di gare, allenamenti supplementari e manifestazioni sportive; un sistema di messaggistica diretto tra Amministrazione comunale e associazioni e società sportive.

Attualmente è possibile utilizzare la piattaforma Easysport e ottenere i carnet di ingressi per l’accesso al campo scuola, alla piscina comunale e ai campi da tennis di viale delle Nazioni Unite.

“La nuova piattaforma permette di conseguire una serie di vantaggi in favore tanto dei cittadini che praticano sport quanto delle società sportive che si occupano della custodia degli impianti – spiega il sindaco, Domenico Bennardi –. Vi è una diretta e più rapida interazione con le varie associazioni e società sportive, e vi è una gestione automatizzata delle entrate legate all’uso dell’impiantistica sportiva.”

“Oltre alla trasparenza delle informazioni e delle possibilità di accesso agli impianti – aggiunge Bennardi -, Easysport rappresenta un nuovo passo verso la digitalizzazione dei servizi e delle attività, ottimizzando l’attività organizzativa e gestionale delle società sportive”.

Per l’assessore allo Sport, Giuseppe Sarli, “è finalmente disponibile un sistema che coordina gli utenti degli impianti con i custodi e con l’Amministrazione praticamente in tempo reale, ed abbiamo inoltre definito una possibilità di fruizione degli impianti sportivi da parte di quei cittadini che utilizzano saltuariamente le strutture comunali senza essere necessariamente affiliati ad una specifica associazione o società sportiva”.

“Il collegamento della nostra piattaforma con il sistema di pagamento PagoPA consente di semplificare le procedure legate alla riscossione dei proventi legati all’uso degli impianti sportivi – conclude Sarli – in maniera tale da avere rapidamente la disponibilità di risorse da destinare agli interventi di manutenzione e gestione degli impianti stessi”.

Ulteriori dettagli sull’utilizzo della piattaforma possono essere consultati all’indirizzo:

www.comune.matera.it/sport-int/item/4690-assegnazione-spazi-orari-impianti-comunali-e-palestre-scolastiche