Matera amarcord con 90 anni di pallone e di passione

Se non ci fossero appassionati come Nicola Salerno e Sandro Veglia, che si dedicano con pazienza e curiosità, a ricomporre le pagine in bianco e nero e a colori del calcio materano, forse non avremmo saputo che il 5 settembre del 1933 (anno XI dell’era fascista) un gruppo di altri appassionati aveva costituito l’Unione sportiva Matera. Il primo presidente fu Leonardo Cospito e la sede, con la federazione giuoco (con la U, come si diceva un tempo) era in via La Vista. E lì, in attesa degli ultimi dettagli autorizzativi, sarà collocata una targa ricordi. Un bel goal…segnato al Novantesimo (coincidenze?) che ha innescato il coinvolgimento di altri appassionati dell’Associazione custodi biancoazzurri, della Curva Sud,con il sostegno dell’Amministrazione comunale e della Scuola elementare ”Guglielmo Marconi”. Ognuno ha fatto la sua parte condividendo un pezzo della storia calcistica della città, passato dapprima per lo stadio ”Luigi Razza” (con l’ingresso monumentale in attesa di restauro) , denominato ”XXI Settembre 1943” con l’avvento della Repubblica e poi ” XXI Settembre 1943- Franco Salerno” per ricordare il grande presidente della memorabile promozione in Serie nel campionato 1978 -1979. Ma ci sono stati anche tanti bocconi amari, con le retrocessioni, nei campionati minori, ma che non hanno mai spento la fiamma dei colori biancazzurri.



E così mostre, filmati, il raduno di calciatori e dirigenti del passato e un murale, che misura 20 metri di lunghezza raffigurante la squadra che conseguì la promozione in serie B ,sono alcune delle iniziative in programma a Matera, il 5 settembre prossimo, per celebrare i 90 anni della fondazione della prima società calcistica biancoazzurra. L’iniziativa,denominata ” Il Matera fa 90”, è frutto del lavoro di ricerca degli appassionati del portale web Materacalciostory ( che festeggia i 10 anni di attività) dell’Associazione custodi biancoazzurri e della Curva Sud. Il programma della giornata è stato illustrata dagli organizzatori nel corso di una conferenza stampa,coordinata dal collega Antonio Mutasci, a cui hanno partecipato il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore allo Sport Antonio Materdomini la preside Arcangela Paolicelli, dell’istituto omnicomprensivo che comprende la Media Torraca e le elementari Marconi, che sostengono l’iniziativa.



Si comincerà alle 18.00 con la apposizione di targa commemorativa in via La Vista, che nel 1933 accolse la prima sede del Matera. Seguirà alle 18.45 l’inaugurazione, al rione Piccianello, del murale ”Il grande Matera” realizzato dai tifosi sotto la guida dell’artista Eustachio Santochirico e, poco dopo, nello stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno” quella su una mostra fotografica retrospettiva e il filmato di 30 minuti ”Il Matera fa 90” a cura di Materacalciostory. Per l’occasione saranno premiati ex calciatori e dirigenti della società biancoazzurra e presentazione delle squadre cittadine con le maglie celebrative. La serata sarà conclusa allo stadio con una festa e, sul piazzale del Castello, alle 23.300 con una ”torciata” . Un segno che la fiamma della passione per il Matera arde sempre, in attesa di festeggiare altre soddisfazioni sul campo, i 10 anni che restano per il centenario…Un solo grido : ” Forza Materaaaaaaaaaaaaa”