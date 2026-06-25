Matera 1933 pronta… e con tanta voglia di vincere in Eccellenza

E la conferma è venuta dalla conferenza stampa, nella sede della società, con il presidente Michele Motta, l’allenatore Doudou Diaw, il direttore sportivo Alfredo Piarulli e il primo acquisto biancazzurro( accanto ad alcune riconferme) l’attaccante laertino Giovanni Bongermino che ha contributo a suon di goals alla vittoria del Melfi nel campionato di Eccellenza. Una sorpresa col botto, come si suol dire, vista l’esperienza e la voglia di lottare del bomber nel prossimo torneo. Tanta carne al fuoco. Ma, soprattutto, umiltà, sostenibilità (spendere con oculatezza) e condivisione di un progetto da portare avanti in una società che ha tenuto fede a tutte le tappe annunciate un mese fa (nome, atto notarile, coinvolgimento di imprenditori, staff) e puntualmente concretizzato. ”Non siamo infallibili- ha detto il presidente Motta- siamo neofiti, potremo sbagliare ma avremo umiltà e volontà di correggere eventuali errori strada facendo. Potremo vincere o perdere, ma con correttezza. Lavoreremo con i giovani e le scelte del mister Doudou e del Ds Piarulli vanno in questa direzione. Abbiamo voglia di vincere e Matera, il Matera 1933, si sceglie”. Parole semplici, efficaci, condivise e approfondite dall’allenatore e dal direttore sportivo, che hanno già lavorato per la nuova squadra, che faccia divertire e porti entusiasmo tra i tifosi.



Qualcuno di loro c’era o era fuori dalla porta, nonostante la diretta streaming, e ha applaudito e apprezzato. Una conferma che società, squadra e tifoseria faranno fronte comune. Ai giornalisti delle diverse testate il compito di raccontare, stimolare nelle diverse fasi di un campionato che richiede serietà, impegno. Quanto allo stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno” non dovrebbero esserci problemi per iniziare il campionato con terreno di gioco(il presidente Motta ha ribadito che si giocherà sull’erba, rinviando ad altra fase l’eventuale scelta del sintetico) e parte delle tribune. Del resto Matera 1933 e Comune di Matera interloquiscono e lavorano insieme perchè l’impianto sia disponibile per l’avvio del campionato. E veniamo alle date. Il 6 luglio partirà la campagna abbonamenti. Squadra in ritiro il 27 luglio in sede, sul campo ” Renato Carpentieri” del borgo La Martella. Esordio in Coppa Italia a fine agosto. Prima di campionato il 6 settembre (in casa o fuori dipenderà dal calendario e dalla disponibilità dello stadio) e con un ”sogno che continua e dovrà continuare con tanti goals”. Un passo alla volta per tingere di biancoazzurro stadio e città.E su questo tema siamo sulla buona strada. Nella sede della società, in via Maiorana ,abbiamo visto oltre ai trofei dell’Invicta, anche palloni, maglie, sciarpe e biscotti(dal color bianco azzurro naturalmente) con logo dei Sassi e la scritta con crema pasticcera Matera 1933. Uno spunto gustoso per il merchandising da offrire, in scatola, agli ospiti e da acquistare in negozio. Biscotti? E qui ci vuole un brindisi , vino o spumante, con Matera 1933 d’annata…Forza Matera!

