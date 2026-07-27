Matera 1933 al via…e il sogno continua!

Tifosi e curiosi, naturalmente, attorno allo campo di calcio del borgo La Martella dedicato al compianto Renato Carpentieri, per il Matera 1933 che si cimenterà a settembre nel campionato di Eccellenza lucana. C’è entusiasmo e tanta determinazione nel fare le cose per bene,con i piedi ben piantati sul terreno di gioco come ha ripetuto in piena occasione il presidente Michele Motta.



E lo staff societario e tecnico non è da meno. Il primo allenamento del raduno precampionato, diretto dal tecnico Doudou Diaw, è andato bene e la ‘rosa’ di calciatori ha evidenziato serietà e voglia di far bene. C’è da fare fiato, smaltire qualche etto di troppo e via via passare alla teoria da mettere in pratica. Ma un passo alla volta. Ora c’è da sudare, con una temperatura che n on fa sconti. C’è attesa, naturalmente, per la prima partitella in famiglia, per una amichevole che potrebbe anche essere di lusso…Del resto occorrerà essere pronti per la Coppa Italia e poi per il campionato. Nel frattempo sotto con gli abbonamenti, che sono a buon punto. Del resto si gioca insieme. I giocatori sul campo e società e tifosi sugli spalti, gli imprenditori e l’Amministrazione comunale per i lavori di adeguamento dello stadio ” XXI Settembre-Franco Salerno” Forza Matera!



