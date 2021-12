“Domenica 19 Dicembre l’Athlos Matera organizza la prima edizione del Meeting di Natale una manifestazione di atletica dedicato alla memoria di Nino Di Lecce.”

E’ quanto si legge in una nota che così prosegue:

“Persona speciale che ha lasciato nel nostro mondo un ricordo indelebile e una testimonianza umana di rara qualità per la sua grande passione che l’ha visto impegnato in favore dell’insegnamento dell’atletica verso i ragazzi.

Il ricordo di Nino può continuare a correre attraverso questo memorial che gli è stato dedicato sperando che possa essere da esempio per gli atleti del domani.

La manifestazione fortemente voluta dalla SSA (Sport School Athlos) che da quest’anno cura il settore giovanile della nostra associazione, punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario dell’atletica lucana.

Un meeting organizzato dal nostro gruppo sportivo che vuole dare un’opportunità a tutti i giovani atleti materani delle diverse associazioni sportive di confrontarsi in una sana competizione nelle varie discipline dell’atletica nell’impianto cittadino che ha visto tanto splendore in passato.

Oltre alla categoria Cadetti, Ragazzi ed Esordienti abbiamo inserito per la categoria dei senior (Master) una prova di 5000m, invito quindi tutti a partecipare. La manifestazione sarà un’occasione per vederci, per fare l’ultima gara o semplicemente per stare insieme e contribuire alla riuscita dell’evento ed infine per scambiarci gli auguri di Natale.”