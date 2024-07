Martino e Salvatore: i due Giovanni campioni lucani di Poker sportivo

Lucania, meglio nota come Basilicata stando alle nomenclature ufficiali delle cartine geografiche e della toponomastica nostrana. Terra bagnata da due mari differenti (Tirreno e Ionio), ricca di biodiversità, cultura e prelibatezze enogastronomiche. Dalla città dei sassi, Matera, che è stata di recente anche Capitale della Cultura italiana, al capoluogo Potenza. La Basilicata, però, è anche terreno fertile per la nascita di alcuni dei migliori rappresentanti tricolore nel mondo del Poker. In particolar modo due, una coppia di Giovanni: Martino e Salvatore. Probabilmente, come molti altri appassionati di questo gioco di carte tra i più diffusi al mondo e dalle innumerevoli varianti, anche i due campioni lucani hanno iniziato a muovere i primi passi nei tavoli da gioco locali, in famiglia, con gli amici oppure in rete. Sono tanti, infatti, i siti che consentono di giocare partite di poker online contro il PC o altri utenti connessi dal resto d’Italia o del mondo. Questo sia attraverso tornei a iscrizione gratuita, come i freeroll, sia tramite l’utilizzo di appositi bonus poker senza deposito, così da dover mettere mano al proprio conto di gioco il meno possibile e avendo la possibilità di affinare le strategie partita dopo partita. Ma scendiamo più nel dettaglio della carriera dei due pokeristi della Basilicata.

Giovanni Martino, detto “Laurisciano”

Classe 1983, nato a Lagonegro, Giovanni Martino si è calato nel ruolo di giocatore professionista di poker molto presto. Le origini della sua carriera risalgono ai tempi dell’università grazie ad un suo amico e collega di studi, che lo introdusse nel mondo dei tornei di poker in rete. L’anno della svolta, infatti, è il 2010 quando Giovanni decise di aprire un account di gioco, il primo personale, per poi passare dall’essere un passatempo al divenire un vero e proprio mestiere. Dopo un primo approccio con i tornei Sit & Go, il campione lucano intraprende la via degli MTT, che ancora oggi restano il suo punto di riferimento. Per affinare la tecnica, già sopraffina, Giovanni Martino decide anche di affidarsi ad una scuola, arrivando a collaborare con Paolo Ciuffi, coach online di una celebre piattaforma di gioco digitale. Il suo viaggio, quindi, proseguirà con Michael Ibba, che oggigiorno rappresenta ancora il suo allenatore nel poker. Molti dei risultati migliori sono arrivati nel corso del 2017: tra questi non si può non citare quello del mese di giugno in un torneo tra i più celebri organizzato da PokerStars, ossia il Sunday Special. Qui, il “Laurisciano” riesce a vincere una dopo l’altra le mani della competizione, arrivando alla finalissima, nella quale batterà Nicola Cappellesso al termine di un head to head avvincente. Altro risultato di assoluto prestigio fu il secondo posto conquistato nel torneo Mini Thursday Progressive KO dell’ottobre del 2017. Infine, è da sottolineare la vittoria al Full KO sempre di quell’anno, dove Martino sconfisse ben 507 avversari. Ma non c’è stato solo il poker online nella carriera di Giovanni Martino, bensì anche alcuni importanti risultati nel poker dal vivo. Come la qualificazione al tavolo finale dell’evento principale dell’Italian Poker Open nel 2015 o quello nel No Limit Hold’em sempre organizzato nell’ambito dell’IPO ma un anno dopo.

Giovanni Salvatori, tra i migliori d’Italia

Altro elemento validissimo del poker, non solo lucano, ma anche nazionale, è il secondo Giovanni di cui parleremo oggi. Di cognome fa Salvatori ed è un classe 1963 proveniente da Pignola. Perito elettronico, amante delle macchine ma anche del poker. Una carriera iniziata più tardi rispetto ad altri campioni di questo gioco nella sua versione sportiva, ma comunque caratterizzata da una rapida ascesa al vertice. Dopo diverse partite a casa di amici, Giovanni Salvatori scoprì la sua predisposizione naturale alla variante del Texas Hold’em. Non a caso, nel 2009 riuscì a conquistare il titolo di campione italiano a Nova Gorica. Ma la sua vittoria più bella e, sicuramente, più importante anche a livello di montepremi portato a casa, resta quella dell’IPT di Sanremo sempre nel 2009. Qui, il giocatore lucano riuscì ad arrivare in finale dopo un torneo praticamente perfetto e a battere nella sfida decisiva un altro numero 1, all’anagrafe Umberto Pavoncello. Il testa a testa fu lungo e delicato e per avere la meglio ci vollero oltre 2 ore di gioco. Alla fine Giovanni Salvatori è riuscito a portare a casa il montepremi da circa 150mila euro, il più alto mai vinto nella sua carriera. Ad oggi, Salvatori è poco fuori dalla Top 10 dei migliori giocatori italiani di poker, ma resta un punto di riferimento per tanti futuri campioni che da lui hanno tratto ispirazione.

Image by freepik