Maratoneti materani Athlos in festa con un 2023 al Top!

Hanno tanti chilometri nelle gambe che il sensor del segnapassi del telefonino o di altro strumento di misura è stato azzerato da tempo…tant’è che i maratoneti materani della Athlos, ormai contano solo gare e piazzamenti che fanno punti, classifica e podi. A contarli, nella classifica annuale gli organizzatori della Federazione italiana della ”Festa dell’atletica lucana,” che si è svolta sabato 20 gennaio a Chiaromonte (Potenza), presso la sala polifunzionale del plesso scolastico. Una premiazione che ha riguardato i circuiti delle gare, con la consegna di riconoscimenti ad atleti e dirigenti che si sono distinti nella passata annata sportiva.



La G.S Athlos Matera si è classificata al quarto posto per il Lucania Run 2023. E un contributo di rilievo è venuto da Roberto Di Lecce con il 1° posto della categoria senior maschile 45 ”corri Basilicata , 2° posto SM corri Basilicata Costanzo Chiorazzo, 5° posto Sm55 Giuseppe Logallo e il policorese Giuseppe Leone Sm 45 per il Trail ” Corri Basilicata”. Poi il brindisi finale con un buffet per rafforzare l’amicizia tra tanti atleti che corrono per passione, con qualsiasi a tempo…Anche con la neve, se occorre. E Castelgrande ha salutato tutti con la coltre bianca su prati e strade.