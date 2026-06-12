​Mano alla passione e alla tasca. Società Matera 1933 più forte con altri imprenditori

L’operazione era stata annunciata nel corso dell’insediamento del neopresidente Michele Motta e la firma davanti al notaio ha sancito l’allargamento della base societaria in vista del prossimo e impegnativo campionato di Eccellenza. Bene. A leggere i nomi che affiancheranno il presidente si tratta di persone che si impegnano per la città e per lo sport. Non faranno mancare il proprio apporto nel portare avanti quel programma di ”piccoli passi”, senza colpi di testa (a parte quelli che i giocatori dirigeranno verso la porta avversaria) ma con l’impegno dovuto per una società e una squadra che vogliono far bene. Buon lavoro e Forza Matera 1933!



Matera 1933: firmato l’allargamento societario.

​MATERA – Si scrive un nuovo, importante capitolo della storia del club. Nella giornata di ieri, giovedì 11 giugno, presso lo studio del Notaio Grassano, è stato ufficialmente siglato l’allargamento della compagine societaria del Matera 1933.

​Un passaggio fondamentale, volto a consolidare la struttura del club e a garantire stabilità, ambizione e una programmazione a lungo termine per il prossimo campionato di Eccellenza.

​Con il nuovo assetto, la carica di Amministratore verrà assunta da Michele Motta.

​Ad affiancarlo all’interno della rinnovata e rinforzata compagine dei soci ci saranno figure di spicco del tessuto imprenditoriale e sportivo locale: Claudio Nuzzaci, Nunzio Olivieri e il già annunciato Cosimo Dell’Acqua.