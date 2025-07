“Ma che bellu cafè” per l’FC Matera con il nuovo patron, Domenico Brancaccio?

Sul filo di lana, e sperando che si faccia ancora in tempo per assicurare la partecipazione della compagine materana al prossimo campionato di serie D, sembra che la tormentata vicenda societaria dell’FC Matera possa trovare uno sbocco, con le trattative che sarebbe in trattative per la cessione della proprietà all’imprenditore campano del caffè, Domenico Brancaccio. Servono 350 mila euro per far fronte alle incombenze sospese e i tempi sono strettissimi. Entro lunedì 21 luglio, infatti, il club dovrà presentare tutta la documentazione utile alla Covisod (versamento della tassa di iscrizione, della fidejussione e delle liberatorie dei calciatori) che deciderà definitivamente entro il 25 luglio ed esprimere parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti, il cui consiglio direttivo prenderà la decisione finale sull’ammissione al campionato. E’ sicuramente incredibile che a fronte della notorietà mediatica nazionale ed internazionale della Città dei Sassi, non si riesca ad attrarre la disponibilità di qualche imprenditore di caratura nazionale che possa avere interesse (a livello di immagine e di ritorno pubblicitario) ad investire per assicurare una prospettiva adeguata alla compagine calcistica materana. Con i tifosi che incrociano le dita in queste ore che potrebbero essere decisive. Anche perchè, come ha dichiarato Stefano Tosoni ieri (a SPORT on FIRE Matera): la indiscrezione “circa un interesse di due imprenditori toscani, è assolutamente falsa”, mentre ha confermato che “L’unica trattativa in corso è con l’imprenditore Domenico Brancaccio, che con la sua azienda è già stato sponsor della squadra nella passata stagione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.