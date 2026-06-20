Lunedì la sfilata per le vie di Matera apre il 34° MiniBasket in Piazza

“LA 34° edizione del torneo internazionale MiniBasket in Piazza è ai nastri di partenza. Le squadre in queste ore stanno giungendo in Italia da 4 continenti, 10 nazioni diverse, con 41 città interessate, oltre 19 province e 12 regioni italiane. Insomma, un caleidoscopio di colori, nazioni, lingue, emozioni e racconti, tutti da vivere all’ombra dei tantissimi canestri montati a Matera, Nova Siri, Policoro, Corato, Bitritto, Bitonto e Cassano delle Murge da lunedì 22 giugno 2026 e sino alla finalissima in piazza Vittorio Veneto a Matera di sabato 27 giugno dalle ore 21.” E’ quanto si legge in una nota degli organizzatori dell’evento che così prosegue: “Tanti centri, diversi gironi già composti e pronti a regalare momenti appassionanti ai ragazzi tra i 10 e gli 11 anni giunti in città da tutto il mondo. E proprio per raccogliere tutti, lunedì pomeriggio, dopo la visita al Carro Trionfale realizzato nella città dei Sassi in cartapesta, in onore della Protettrice Maria Santissima della Bruna (che si festeggia il 2 luglio), i ragazzi inizieranno un lungo e festoso corteo che permetterà ai ragazzi di essere accolti in città, tra bandiere, fischietti, musica, urla e cori, per dire “eccoci, ci siamo anche noi al MiniBasket in Piazza 2026. La cerimonia prenderà il via intorno alle 16 ed attraverserà tutto il centro cittadino, dal quartiere Piccianello, sino al “Boschetto” il parco del Castello di Matera, intitolato a Giovanni Paolo II. Lì, dalle 17 l’arrivo e la sistemazione delle squadre, con i saluti delle autorità politiche, amministrative e religiose locali prima della consegna, da parte del sindaco Antonio Nicoletti, delle chiavi della città. Un gesto simbolico per ricordare come, per una settimana, saranno i bimbi i veri padroni dei luoghi che vivranno, giocando, divertendosi, scambiandosi amicizie e racconti di vita, costruendo nuovi ponti tra nazioni magari lontanissime, ma per loro vicine nel cuore e nella mente. Non mancherà il momento solenne con la lettura della promessa dell’atleta, anche per questa occasione letta in diverse lingue per arrivare a tutti i bambini e gli accompagnatori presenti in piazza e, soprattutto, letta dai protagonisti del MiniBasket in Piazza, per ricordare che “siamo bambini, lasciateci divertire” per citarne l’ultimo passaggio.

Intanto, dopo la presentazione in Comune a Matera, l’organizzazione ha voluto rispondere positivamente all’invito dell’asd policoro basket alla conferenza stampa nella sala consiliare del Comune di Policoro, centro minibasket che regalerà la prima esperienza direttamente sul mare ai ragazzi del MiniBasket in Piazza. Infatti, sarà allestito appositamente sul lungomare, nei pressi del lido La Capannina, un campo che permetterà ad alcune squadre di vivere questa esperienza unica, affacciati sulle rive dello Jonio. “Ringraziamo l’Asd Policoro e gli organizzatori della Pielle Basket Matera per aver orchestrato tutto questo – ha ammesso il sindaco di Policoro, Enrico Bianco –. È una fortuna avere nella nostra comunità cittadini che si impegnano tanto per portare questi eventi in città. Unione, amicizia e solidarietà, sono questi i temi che uniscono diversi paesi ediverse nazioni. Per noi è motivo d’orgoglio poter offrire a questo evento il nostro lungomare come momento unico. Sicuramente sarà occasione per i nostri ragazzi per crescere e formarsi, in un mondo pieno di difficoltà. Lo sport è un valore da perseguire”. Un tema che ha ripreso una commossa Costanza Taffi, dirigente dell’Asd Policoro e fautrice dell’iniziativa. “Con la sinergia di tutti siamo riusciti a raggiungere questo risultato fantastico, spero che possa essere la prima di una serie di stagioni vissute assieme al MiniBasket in Piazza, per poter fare della città un punto di riferimento dell’evento”. Anche coach Antonio Sarubbo, vero raccordo tra l’Asd Policoro e la Pielle Matera, ha sottolineato l’importanza dell’attività sportiva aggiungendo: “Insegniamo ai ragazzi a giocare e divertirsi perché siamo prima educatori, poi istruttori, sicuramente occasioni come queste aiutano il nostro lavoro e formano i ragazzi al rispetto delle regole e del fair play verso il prossimo”. Come anche coach Giacomo Rafaschieri che ha sottolineato: “Manifestazioni come queste formano il futuro, creano persone migliori”. Un’occasione che anche il presidente dell’Asd Policoro, Gabriele Crispino ha voluto cogliere immediatamente assieme all’assessore allo sport di Policoro, Giuseppe Montano, che concludo dicendo: “E’ un dovere cogliere queste opportunità. Probabilmente il bello e l’importanza di questa esperienza i ragazzi non la capiranno questa settimana, ma più in avanti, quando adulti potranno raccontare di averla vissuta”.