L’ultima carica del ‘’Toro’’ che fece grande il Tricarico calcio e non solo…

E’ morto a Potenza Rocco Vista, fu giocatore, capitano e allenatore della squadra di calcio del Tricarico che nel 1971 si guadagnò l’accesso alla Serie D (che poi non disputò). Ha segnato indelebilmente la storia calcistica tricaricese. Lo ricorda Emilio Salierno attraverso la testimonianza del bomber Gino Iuvone.



Rocco Vista, indomito lottatore che fece grande il Tricarico calcio.

di Emilio Salierno

Rocco Vista ha finito di lottare. Aveva 78 anni. Indomito guerriero dei campi di calcio, s’è dovuto arrendere a una malattia che lascia poche speranze. È morto mercoledì scorso, in serata, nella sua casa di Potenza, circondato dall’affetto della sua bella famiglia.

Fu un guerriero. Sì! A Tricarico non ci volle molto per soprannominarlo “il toro”. Arrivò nel 1968. Lo portò Filippo Salerno, che lo presentò ad alcuni dei dirigenti della squadra e in particolare a don Girolamo Salierno e a Nicola Scaiano. E fu subito amore. Insieme daranno vita al Tricarico delle meraviglie, che conquistò l’accesso alla Serie D, a maggio del 1971, dopo un campionato esaltante in Prima Categoria e dopo uno spareggio con il Pisticci (che non avrebbe dovuto esserci…) allo stadio Viviani di Potenza.

Vista fu indimenticabile capitano, difensore del Tricarico e allenatore della squadra. Era campione italiano della Coppa De Martino e aveva militato in Serie B nel Potenza del tecnico Mancinelli, di Boninsegna, Agroppi e Bercellino. Restò per sempre legato ai tricaricesi, che ricambiarono la stima per il valore dell’uomo, in primo luogo, e dell’atleta.

A ricordarlo è un suo grande compagno dei campi da gioco, e amico, Luigi (Gino) Iuvone, che oggi ha 70 anni. Grande attaccante e gloria del calcio tricaricese (fu lui, tra l’altro, a siglare le due reti nello spareggio-farsa del Viviani), da qualche anno in pensione come dirigente scolastico.

Iuvone non nasconde la commozione nel ricordare Rocco. Proprio non può farcela. Ed è giusto che sia così perché si volevano bene. È stata la moglie di Vista, Maria, alle 8 di giovedì 12 gennaio, a chiamarlo per dargli la notizia della scomparsa.

“Rocco e altri calciatori del Tricarico, a volte, erano ospiti a pranzo a casa mia. Ero un ragazzino – racconta Gino – e mia madre, rivolgendosi a Rocco, non faceva altro che raccomandargli di proteggermi. Per favore, stai attento a mio figlio, che è piccolo! E sui campi, in trasferta, quando mi picchiavano, ringhiava sugli avversari in dialetto potentino: S’ tocc ancor u’uaglion, taccir! (Se tocchi ancora il ragazzo, ti uccido!). Un leone sul campo, ma Rocco, nella vita, era una persona perbene, educata, rispettosa. Sapeva stare al mondo. Continuò a mantenere i rapporti con i suoi colleghi della Serie B, sempre. Fu Rocco a portare a Tricarico altri bravissimi calciatori per rinforzare la squadra, penso ad Armignacco, Raho, Ricotta, Giungarelli, Girardi, il portiere Fiatamone, che giocava pur senza la milza che gli avevano asportato. Un gruppo forte in cui c’erano anche altri tricaricesi come me, tra cui Peppino Selvaggi, Taruccio Dabraio e Michele Lapetina.

Iuvone torna ancora indietro nel passato e sono davvero tanti gli episodi che riaffiorano.

“Un condottiero e tanta grinta da vendere, Rocco incarnava l’agonismo. Era molto amato dalla dirigenza, da zio Nicola Scaiano, da don Girolamo e da Filippo Salerno e nei loro confronti ha sempre ricambiato l’affetto e la riconoscenza. Instaurò un rapporto forte di amicizia con Giovanni Tito e la sua famiglia. Mai ha rinnegato gli anni a Tricarico e il profondo legame che aveva con la comunità. Rimase con la squadra anche dopo la vittoria per la Serie D, campionato che non disputammo per vari motivi. Rocco non si tirava mai indietro. Serissimo dal punto di vista professionale, pretendeva da noi, come allenatore e guida in campo, l’allenamento intenso e costante. Trasferì a Tricarico i metodi innovativi della De Martino e tutti coloro che riuscì a portare in squadra erano soprattutto persone serie”.

Iuvone, l’anno dopo la vittoria per la Serie D, sbarcò nel Potenza calcio. “Anche quella volta ci fu lo zampino di Rocco – ricorda – . Mi segnalò ad Alfredo Mancinelli, di cui era il pupillo, e così arrivai nella squadra del capoluogo. Ma non finì lì, perché Vista, in seguito, mi volle all’Eboli-Campagna, che allenava, insieme a due grandi calciatori, Signorile e Mannarella. Ero iscritto all’Università di Salerno e avevo avuto delle proposte da società calcistiche della Toscana. Rocco mi chiamò e disse: Cosa vuoi fare? Vai via oppure vieni a giocare qui? Non volli allontanarmi dalla sede di studio e tornai di nuovo con lui. I collegamenti stradali erano ancora tanto difficili e, a volte, per accompagnarci dalla stazione di Eboli a Campagna, venivano a prenderci con un calesse! Successivamente siamo stati insieme a Tolve. A Natale, ho chiamato la moglie di Rocco, per gli auguri. Da tempo parlavo con lei, il mio caro amico non parlava più. Ho negli occhi le fotografie che Rocco conserva a casa, che raccontano tutto il suo vissuto calcistico. Praticamente la sua vita. E ci sono anche quelle con me. Credo che Tricarico debba ricordarlo. Se ne va un pezzo importante della storia del nostro paese”.