Luciano Buonfiglio eletto presidente del CONI

Il partenopeo Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI, Vicepresidenti Diana Bianchedi (vicario) e Marco Di Paola. Confermato Carlo Mornati, Segretario Generale. Con una nota il presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvia porge i migliori auguri di buon lavoro al neo presidente, eletto al primo scrutinio con 47 voti su 81. “Buonfiglio – afferma Salvia – ha già dimostrato nella sua carriera sia lavorativa che sportiva delle grandi qualità. Non sarà un compito semplice succedere a Malagò, che tanto ha dato in termini di risultati sportivi all’Italia. Ci sarà tanto da fare in un momento storico così importante per lo sport italiano, ma soprattutto per quello territoriale. Il mio auspicio è che tutte le componenti dello sport lavorino in un’unica direzione”. Luciano Buonfiglio, 74enne dirigente napoletano, primo partenopeo nella storia dell’Ente nonché primo ad aver preso parte da atleta ad un’Olimpiade (Giochi di Montréal 1976 nel K-4 1.000 metri di canoa velocità), ha superato gli sfidanti Luca Pancalli (34 voti), Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Franco Carraro e Mauro Checcoli. A presiedere i lavori assembleari è stata la Vicepresidente del CONI, Claudia Giordani, medaglia d’argento olimpica ai Giochi di Innsbruck 1976: è la prima volta nella storia che tale compito viene affidato ad una donna. Di seguito gli eletti in Giunta Nazionale:

RAPPRESENTANTI FSN-DSA: Laura Lunetta (Danza Sportiva e Sport Musicali) 37 voti, Diana Bianchedi 36 voti, Marco Di Paola (Sport Equestri) 33 voti, Francesco Ettorre (Vela) 32 voti, Francesco Montini 31 voti, Tania Cagnotto 28 voti e Giovanni Copioli (Motociclismo) 28 voti.

ATLETI: Valentina Rodini (Canottaggio) 39 voti e Giampaolo Ricci (Pallacanestro) 10 voti.

TECNICI: Elisabet Spina (Calcio) 46 voti.

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA: Juri Morico (Opes) 55 voti

RAPPRESENTANTE COMITATI REGIONALI: Marco Riva 57 voti.

RAPPRESENTANTE DELEGATI PROVINCIALI: Domenico Ignozza 43 voti. La Giunta Nazionale, riunitasi presso il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma a seguito dei lavori assembleari, ha quindi scelto come Vicepresidenti Diana Bianchedi (vicario) e Marco Di Paola e ha provveduto a confermare Carlo Mornati come Segretario Generale dell’Ente.”

