L’Ondatel Virtus ci riprova… Forza ragazzi con voi anche Mattia

Sotto canestro ci stanno tutti , come da foto ricordo, a conclusione della conferenza stampa svoltasi in Municipio per presentare squadra, staff tecnico, l’organigramma con volti nuovi e un campionato che comincerà a fine settembre. E la Ondatel Virtus Matera, rimasta insieme ai tifosi, con l’amaro in bocca per aver sfiorato un obiettivo che sembrava a portata di mano…Quest’anno si ricomincia anche se il direttore generale Antonio Conterosito pare abbia contagiato presidente e ambiente nel non sbilanciarsi più di tanto, visto che il pallone a spicchi d’arancio sul tavolo non c’era e attende di centrare il canestro partita per partita. Ma è un attimo e alla domanda precisa sugli obiettivi per la stagione 2024 -2025 il presidente Eustachio Papapietro, che sta portando avanti un lavoro di squadra davvero interessante e all’insegna dell’umiltà, non può che confermare quanto tifosi e comunità locale attendono di sentire.



L’ Ondatel Virtus di Matera che parteciperà al campionato di Serie B Interregionale di basket punta a disputare i play off, classificandosi tra le prime sei e, se possibile, a vincere il campionato” “Sarà un campionato impegnativo- ha detto Papapietro- con squadre che si sono rinforzate e in un girone che prevede trasferte in Calabria e Campania. Abbiamo allestito una squadra giovane, età media 23 anni, e con un tecnico motivato e preparato per ben figurare come il rionerese Francesco Mollica e questo aspetto evidenzia la nostra attenzione al territorio”. La Virtus, sponsorizzata da Macron come la Nazionale e da Bcc Basilicata, esordirà in campionato il 29 settembre al PalaSassi contro il Piazza Armerina ( Enna) la squadra, alla vigilia, più forte del torneo.



Domenica 8 settembre, al PalaSassi, sarà disputato ” Con il cuore In Gioco” il memorial dedicato al giovane atleta della società materana Mattia Stano, prematuramente scomparso. La Virtus affronterà la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Ingresso gratuito per un evento, contrassegnato da tanto amore per il basket, come Mattia, nel cuore di tanti e idealmente sul parquet con la sua Virtus. Un giovane e un esempio per tanti giovani, come è stato ricordato negli interventi di dirigenti della società, di sport Salute Mattero Trombetta, della Federazione regionale pallacanestro Giovanni Lamorte , del sindaco Domenico Bennardi e dell’assessore allo sport Antonio Materdomini. Sul parquet per fare squadra, guidata dal capitano Francesco De Mola, e con tanta ”energia” e ”concentrazione” come ha ricordato l’allenatore Francesco Mollica. Messaggio raccolto anche dai giovanissimi delle fasce under 15, 17, 19 (tra loro l’over 60 Ciccio Grossi, una vita per il progetto giovani) che un giorno potranno esordire in B con la Ondatel Virtus. Glielo auguriamo. Sono il futuro della società, della squadra e di Matera, non solo sportiva. Ora tocca ai tifosi, per i quali è partita la campagna abbonamenti e a prezzi davvero contenuti. Fino a 10 anni ingresso gratuito.



LA SQUADRA



IL CALENDARIO



LA CAMPAGNA ABBONAMENTI



IL TORNEO PRECAMPIONATO