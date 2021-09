“L’Olimpia Basket Matera comunica di aver dato mandato all’avv. Giovanni Allegro, del foro di Salerno, uno dei migliori professionisti specializzati in diritto dello Sport del panorama nazionale, l’incarico di tutelare in ogni sede competente le prerogative di Olimpia Matera a poter essere ricollocata nel campionato di serie C gold o in subordine in C silver.”

In questa nota si da atto dell’ultima carta che la società si gioca per cercare di rientrare in quel campionato da cui è stata esclusa. Nel comunicato si legge ancora che:

Il potere discrezionale utilizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro della Puglia per ripescare squadre pugliesi estromettendo di fatto l’Olimpia Matera dai campionati di serie C, unitamente al complice silenzio della Federazione Nazionale che sino ad oggi non ha risposto a nessuna delle richieste di chiarimento, assume a tutti gli effetti un significato punitivo che danneggia una compagine che si è sempre contraddistinta per il rispetto delle regole, evidenzia il presidente della compagine materana l’ing. Rocco Luigi Sassone che rammenta come nella vicina Campania si giocherà un campionato con 14 squadre contrariamente invece a quello a 12 deciso arbitrariamente dalla Puglia pur sapendo che vi erano 2 compagini tra cui L’Olimpia Matera pronte a partecipare.”

“Mi chiedo –dice Sassone– quale sia l’interesse di una federazione regionale a contingentare “discrezionalmente” il numero delle squadre partecipanti se non quello di impedire ad una squadra di “fuori regione” di vedere legittimate le sue prerogative sportive.”