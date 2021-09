Meglio di niente…vista la esclusione dai campionati di serie C e l’annunciato ricorso alla carta bollata della società materana dopo i tentativi, tutti infruttuosi, di un ripescaggio in B e le esclusioni dalla terza serie gold e silver o di acquistare un titolo da terzi. L’Olimpia prende atto e ”condivide” la novità con quanti hanno seguito, con sentimenti diversi, sofferenze e vicissitudini di società e squadra: dalla rinuncia a disputare il torneo di B lo scorso, alla sottoscrizione che ha raccolto pochi euro ai tentativi di iscriversi ai campionati. Attendiamo atti conseguenziali, come si legge dalla lettera del Comitato regionale Puglia, che giunge a pochi giorni dall’udienza del ricorso, fissata al 14 settembre.



Comunicato Stampa

La società Olimpia Basket Matera informa di avere ricevuto dalla Federazione Italiana Pallacanestro Comitato Regionale Puglia la comunicazione di ammissione al campionato di serie D subordinando l’inserimento ad una accettazione entro il 9 settembre 2021.

In ragione del ricorso presentato dinanzi ai competenti Organi di Giustizia Sportiva avverso la nostra esclusione dai campionati di serie C, di cui risulta già fissata udienza in data 14 settembre 2021, condividiamo con i numerosi veri sostenitori che in queste ore sono vicine alla Società il contenuto della comunicazione trasmessa alla CR Puglia.

——

Spettabile Comitato Regionale

prendiamo atto e ringraziamo della comunicazione ricevuta che, invero, pur giunge solo successivamente al deposito del presentato ricorso avverso la nostra esclusione dal campionato di C e con, sia consentito, contenuto differente da quanto da noi auspicato.

Proprio in ragione dell’esperito ricorso dinanzi ai competenti Organi di Giustizia endo-federale, il rappresentato sodalizio pertanto non potrà riscontrare la comunicazione, ritenendo opportuno se non doveroso nel rispetto dei propri partner e tifosi, attendere l’esito della fissata udienza del 14/9, vani allo stato i bonari tentativi e fatta salva diversa prospettazione anche eventualmente in autotutela di Codesto Eccellentissimo Comitato Regionale.

Nel restare a disposizione, inviamo i nostri migliori e più cordiali saluti.

——

Ufficio Stampa

Olimpia Basket Matera