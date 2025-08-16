Loghi calcio biancoazzurro nel cassetto. I ‘’Custodi’’ attendono che qualcuno li meriti

Quando le cose vanno male, e la storia del Fc Matera ne è una conferma, giunta all’epilogo con la mancata iscrizione in serie D per il prossimo campionato che vedrà al via per la Basilicata il Ferrandina e il Francavilla, è inevitabile che ci si arrivi a decisioni conseguenziali. E così l’Associazione ‘’ Custodi Biancoazzurri’’ che detiene e custodisce i loghi storici del calcio materano, ha deciso – sintetizziamo- che al momento non c’è nessuno che merita di fregiarsene. Se ne riparlerà quando si vedranno in giro credibilità ed entusiasmo. Non ci sarà nemmeno la festa, che abbiamo visto in passato, del 5 settembre per ricordare la nascita del calcio biancoazzurro. Decisione presa d’intesa del comitato ‘’ Matera fa ‘90’’. Fin qui l’Associazione che spiega nel comunicato stampa i motivi della scelta. Non sappiano se sportivi e tifosi decideranno di andare allo Stadio ‘’XXI Settembre- Franco Salerno’’ per sostenere una delle due, entrambe o nessuna, che disputeranno i campionati di Eccellenza ( Matera città dei Sassi, che comincia la preparazione lunedì 18 agosto allo stadio ‘Renato Carpentieri’’ del borgo La Martella) o l’Invicta che disputerà quello di Promozione. Progetti e società diverse, ma- da quanto letto e annunciato finora- con l’obiettivo di risalire e restituire ‘’dignità’’ al calcio cittadino. Il pallone è lì. Ma ha bisogno di sostegno per rotolare in rete. Non resta che attendere l’inizio dei campionati…



IL COMUNICATO STAMPA

MATERA – Tempo di decisioni per l’Associazione Custodi Biancazzurri. Da detentori e custodi dei loghi, e quindi dell’essenza, del calcio materano, in questo periodo buio abbiamo dovuto prendere decisioni importanti.

La prima decisione ha riguardato la revoca della concessione dell’utilizzo del logo storico “FC Matera” alla società facente capo a Tosoni. Sua, infatti, assieme alla precedente gestione, che lo ha scelto come interlocutore e poi acquirente, la responsabilità della scomparsa della squadra di calcio cittadina dai campionati nazionali. La nostra associazione aveva intuito già da tempo che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto e, oltre che attivare azioni a salvaguardia del titolo sportivo, quindi ha provveduto per tempo alla revoca del logo, inviando tale comunicazione alla società già nel mese di giugno, facendo così decadere ogni effetto del precedente accordo, a partire dal primo luglio 2025. Non solo, il contratto sarebbe decaduto in automatico visto che la società di Tosoni non ha provveduto ad iscrivere regolarmente la squadra al campionato di competenza.

Alla luce di questa scomparsa della squadra cittadina dal panorama del calcio nazionale, l’Associazione Custodi Biancazzurri, in accordo con il comitato “Il Matera fa 90” ha deciso, per quest’anno, di non celebrare il compleanno del calcio materano, previsto per il 5 settembre. Nell’occasione si sarebbero dovuti festeggiare i 92 anni di storia calcistica, ma visto l’accaduto crediamo che non ci sia il giusto clima per festeggiare, anzi invitiamo tutti ad una seria ed approfondita riflessione.

Inoltre comunichiamo che, per questa stagione sportiva 2025-26 – e per chi è stato artefice di questo scempio non saranno mai più disponibili – , i loghi FC Matera non saranno assegnati ad alcuna squadra e società, ma resteranno “nel cassetto” in attesa che il movimento calcistico riparta con un club che sia meritevole di indossare sul petto tali stemmi.

Matera, 16 agosto 2025.