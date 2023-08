Logallo riconfermato alla guida del Psa Matera Volley

Se il nocchiero ha dimostrato di saper guidare bene la nave al largo, come ha fatto Nicola Logallo nello scorso campionato di pallavolo maschile, centrando la promozione in serie C, e allora non si può che spronarlo a fare di più con una riconferma. Ed è quello che hanno fatto i dirigenti della società materana, che tengono d’occhio valorizzazione dei giovani, bilancio anche perché devono portare avanti squadre maschili e femminili. Per farlo servono le alzate giuste, palleggio e schiacciate a ripetizioni oltre la rete.

COACH LOGALLO CONFERMATO A PIENI VOTI ALLA GUIDA DELLA FORMAZIONE MASCHILE DELLA PSA MATERA VOLLEY CHE DISPUTERA’ IL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE C

Il primo confermato in casa PSA Matera Volley non poteva non essere il tecnico della formazione maschile che ha conquistato con ampio merito la promozione in serie C: parliamo di Nicola Logallo, da sempre in grado di guidare i giovani pallavolisti verso la crescita sportiva e personale, allenatore positivo e propositivo, pronto ad esultare in caso di vittoria e presente emotivamente nella sconfitta. Una vera e propria guida che non necessita di chiedere ai propri atleti di seguirlo perché sono loro a farlo spontaneamente per raggiungere l’obiettivo comune.

Coach, chiusa in maniera esaltante la scorsa stagione con la promozione in serie C, è arrivata la giusta conferma.

“Per iniziare, colgo l’occasione e ringrazio la società per avermi confermato alla guida tecnica; le mie aspettative per questo campionato sono molto alte.”

Confermato a pieni voti per puntare a quale traguardo?

“Ho tantissimo entusiasmo e, soprattutto, vedo e sento entusiasmo intorno alla società.”

Fondamentale la programmazione: sarà possibile tornare in categorie che la città merita?

“Siamo una neopromossa e sappiamo benissimo che il campionato che andremo ad affrontare sarà impegnativo, considerata la partecipazione di club estremamente competitivi, ma non ci faremo trovare impreparati. La società sta programmando e lavorando in maniera minuziosa, partendo dal settore giovanile, il nostro serbatoio, fino alla prima squadra ed è fortemente ambiziosa. Matera merita categorie superiori e i buoni propositi ci sono tutti per provare a crescere ancora.”

Tante saranno le conferme ma non mancheranno i volti nuovi: non vogliamo i nomi ma almeno qualche particolare…

“Il roster che stiamo allestendo è di primissimo livello, un mix di giovani materani cresciuti e maturati nel nostro settore giovanile e 4/5 innesti di qualità ed esperienza, provenienti da categorie superiori che hanno scelto il nostro progetto. Il nostro obiettivo è chiaramente disputare una grande stagione.”

Un coach Logallo prontissimo dunque a traghettare i suoi anche nell’ostico campionato di serie C pugliese, con un roster composto dagli atleti locali che hanno conquistato la promozione e da volti nuovi che saranno annunciati nei prossimi giorni.



La PSA Matera Volley pronta a disputare la serie C maschile e femminile in Puglia.

Dopo la doppia esaltante promozione in serie C, la PSA Matera Volley è al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione sportiva che vedrà le due prime squadre, sia la maschile che la femminile, di scena in Puglia. Ce ne parla Rosario Braia, direttore generale della PSA Matera Volley.

“La stagione passata si è conclusa sicuramente in modo positivo con le vittorie del campionato di serie D maschile, che ci ha aperto le porte alla serie C, da disputare in Puglia, e della stessa categoria femminile, con la serie C sempre da giocarsi nella vicina Puglia. Si tratta di due ambiziosi risultati, ottenuti grazie all’eccellente lavoro dei tecnici e dell’intero staff, che ci proiettano in questa prima categoria nazionale: si tratta di campionati molto prestigiosi, in Puglia ancora di più, considerando che ci sono vari gironi molto competitivi con 14 squadre ciascuno; stagioni piuttosto lunghe che necessitano di programmazione seria, così da poter ottenere risultati ambiziosi per questa Matera del volley che comunque ha dei trascorsi importanti ed ha il desiderio di vivere la pallavolo di buon livello.”

L’idea è sempre quella di valorizzare i talenti locali?

“Le promozioni nei campionati di serie C sono state ottenute esclusivamente con giocatori e giocatrici del nostro vivaio e chiaramente le prossime stagioni vedranno all’interno dei roster i nostri atleti, perché solo così possono migliorarsi e essere di richiamo per le giovani leve che si avvicinano alla disciplina. Per cui il nostro lavoro, in questo momento, è sì quello di inserire nuovi atleti ed atlete per migliorare i roster ma anche di puntare su diversi giocatori locali che bene hanno fatto nei precedenti campionati e che hanno delle potenzialità che possono mettere in evidenza anche in serie C.”



Quindi qualche novità ci sarà per la prossima stagione?

“Il primo passo è stato quello di confermare gli staff tecnici, con i quali non abbiamo avuto nessun tipo di problema nella passata stagione e che siamo convinti che faranno bene anche in questa nuova avventura. Giocatori e giocatrici che faranno parte del roster già ci sono in questo momento, mentre stiamo cercando di portare a termine alcune trattative che si concretizzeranno nelle prossime settimane. La cosa principale in questo momento è però lavorare sulla ristrutturazione della parte societaria, utile per dare stabilità al progetto ma anche per ampliarlo: stiamo cercando, in tal senso, di modificare l’organo strutturale delle realtà che saranno associate alla Federazione Pallavolo…a breve sarà reso noto il tutto.”

Questa ristrutturazione societaria permette di guardare anche a categorie superiori?

“L’ampliamente della base societaria ha proprio l’obiettivo di creare una società che abbia margini di crescita ulteriori e che possa, nel corso degli anni, guardare a traguardi più ambiziosi. Il primo passo è sicuramente il consolidamento della realtà pallavolistica, così da evitare alcune situazioni che in passato hanno tradito le ambizioni ed i processi evolutivi delle società; e poi, step by step, con l’obiettivo di vivere tale percorso il più a lungo possibile.”

Questa è la conferma che Rosario Braia ama la sua città, Matera, e la pallavolo?

“Di fatto sono i due aspetti che, in questi ultimi anni, hanno contraddistinto le mie scelte professionali. L’essere vicino ai giovani locali è indubbiamente una mia volontà, con l’ambizione personale di farli chiaramente emergere. Quindi posso ben dirlo: amo la mia città e amo la pallavolo.”