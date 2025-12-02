L’Italia prima ai Mondiali di Kickboxing Abu Dhabi (tra i lucani presenti Tralli, Fabrizio e Greco)

“Il Mondiale di Kickboxing svoltosi a Abu Dhabi dal 21 al 30 novembre si è concluso con un risultato storico per l’Italia, che si è laureata CAMPIONE DEL MONDO. Per la prima volta -si legge in una nota- nella storia della Federazione, la Nazionale Italiana di Kickboxing Federkombat ha conquistato il primo posto assoluto nel medagliere mondiale, un’impresa che resterà impressa negli annali dello sport azzurro. L’Italia ha totalizzato 28 medaglie: 8 d’oro, 8 d’argento e 12 di bronzo, simbolo di talento, dedizione e spirito di squadra. Questo straordinario risultato testimonia l’impegno di atleti, tecnici, dirigenti e di tutta la famiglia Federkombat, che con passione e competenza hanno portato la kickboxing italiana ai vertici mondiali. Non è solo una vittoria sportiva, ma la dimostrazione che i sogni, quando condivisi e coltivati collettivamente, possono cambiare la storia.

Tra i protagonisti della delegazione lucana c’erano alcuni esponenti di spicco, tra cui il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Low Kick Biagio Tralli, Simone Fabrizio e Miriana Greco. Simone, alla sua prima esperienza mondiale da senior, ha vinto due incontri prima di fermarsi ai quarti di finale contro uno degli atleti più forti al mondo nella categoria, l’inglese. Miriana ha dimostrato un carattere straordinario: dopo aver vinto due match (contro la greca e la vietnamita), è arrivata vicina alla finale, cedendo per una manciata di punti all’atleta messicana, conquistando così una medaglia di bronzo che ha contribuito in modo significativo al medagliere complessivo. Il Direttore Tecnico Biagio Tralli si è detto molto fiero dei risultati ottenuti dalla delegazione italiana e di quella lucana in particolare, sottolineando come questi successi possano rappresentare un motore di crescita per il movimento lucano, sia sotto l’aspetto numerico che agonistico. È un grande incoraggiamento a proseguire con entusiasmo e determinazione, certi che il futuro della kickboxing lucana sia sempre più radioso. Grazie a tutti gli atleti, tecnici e staff per aver portato così in alto il nome dell’Italia e della Lucania nel panorama mondiale della kickboxing!”