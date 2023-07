L’Fc Matera allarga base societaria

E questa è una buona notizia, comunicata ai tifosi in primis, che hanno partecipato all’incontro promosso dal presidente della società biancoazzurra Antoni Petraglia. Il percorso, in sintesi, prevede la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva dilettantistica. Passaggio che consentirà l’ingresso nel sodalizio a quanti vorranno sostenere la società, anche con piccole quote. Una azionariato popolare che si affianca all’ingresso di soci con quote più consistenti. Si dovrà passare da 200.000 euro, che è la quota finora assicurata dal presidente, fino a 450.000 euro e oltre. Si comincia a contribuire dal 19 luglio. Nel frattempo Petraglia ha fatto alcuni nomi ( Cosimo Muscaridola, Nicola Andrisani, Nunzio Olivieri ) che contribuiranno a sostenere la società. Naturalmente si pensa anche al prossimo campionato di serie D. Si giocherà allo stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno” ma è opportuno che ci sia anche un campo minore per gli allenamenti. Richiesta rivolta all’Amministrazione comunale perchè provveda. Probabili incontri nei prossimi giorni. Squadra affidata al riconfermato allenatore Antonio Ciullo , che porterà in ritiro la squadra dal 1 agosto in Calabria. Attendiamo sviluppi. Quanto agli obiettivi il presidente si è limitato a dire ” cercheremo di far meglio dello scorso anno”. Un passo alla volta, in attesa di certezze. Buon lavoro.