Le ragazze della Daken Psa Matera volley hanno fatto poker!

Sono giusto quattro le vittorie conseguite sul campo nel campionato regionale di pallavolo femminile under 18. E ora le ragazze guidate da Piero Calabrese e Dino Esposito sono attese dalla tappa di Conversano ( Bari) che potrebbe consentire loro di accedere alle fasi nazionali. Tempo al tempo, ma le atlete hanno dimostrato finora di avere qualità, concentrazione e tanta volontà di far bene per rinverdire, chissà, i fasti delle atlete della Pvf Matera che,oltre 30 anni fa, conquistarono tutto quello che c’era da vincere: scudetti e coppe. Tutte e tutti, società compresa, con i piedi sul parquet e sotto rete. Un passo alla volta. Comunque: brave ragazze! Continuate così



PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 18: LA DAKEN PSA MATERA VOLLEY CONQUISTA PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO IL TITOLO REGIONALE LUCANO E SARA’ PROTAGONISTA A CONVERSANO (14-19 MAGGIO) ALLE FASI NAZIONALI.

La Daken Psa Matera Volley cala il poker, conquistando il quarto titolo consecutivo regionale femminile under 18 e l’accesso alle Fasi nazionali di categoria, in programma a Conversano dal 14 al 19 maggio prossimi. La compagine della città dei Sassi, già protagonista in semifinale di una rimonta mozzafiato sull’Asci Potenza, al termine di una avvincente e combattuta finale, si impone 3-1 (25-22; 27-25; 24-26; 25-14) sulla PM Volley Potenza, in un gremito PalaLanera, individuato dalla federazione quale location della finalissima regionale. Un risultato frutto del lavoro costante svolto durante la stagione dal fantastico gruppo guidato dai tecnici Piero Calabrese e Dino Esposito, sostenuti da sempre dai dirigenti Emanuele Lunalbi, Cosimo e Nicola Iacovuzzi, e dall’intero direttivo, presieduto da Domenico Taratufolo e composto da Brunella Cristallo e Antonio Iacovuzzi.

“Sono molto felice di questo risultato – dichiara coach Calabrese – e ringrazio in primis le ragazze che hanno dato tutto per arrivare alla vittoria del titolo regionale; ringrazio anche la società PSA, soprattutto Antonio Iacovuzzi, Brunella Cristallo e Cosimo Iacovuzzi per aver creduto in me, affidandomi una squadra under 18 che era detentrice del titolo da 3 anni consecutivi. E’ stata una cavalcata bellissima. Nelle Final Four ho avuto la fortuna di avere con me in panchina il mio amico Dino Esposito, che mi ha aiutato a gestire la squadra nei momenti decisivi. Un grazie anche al dirigente Emanuele Lunalbi, ma ripeto, l’applauso e i complimenti maggiori vanno alle ragazze, la vittoria – conclude Calabrese – è tutta loro, ed io ne sono orgoglioso come sono orgoglioso di far parte della PSA Matera Volley”. Appuntamento ora dunque al prossimo 14 maggio, quando a Conversano prenderanno il via le Fasi nazionali, con la Daken Psa Matera volley inserita nel girone D, insieme alle formazioni lombarde del Busnago, le liguri del Cogovalle e le abruzzesi del Pescara. Esordio alle ore 9:00 contro il Busnago, quindi alle 15:30 la sfida contro il Cogovalle, poi il giorno seguente alle 9 contro il Pescara; conquista l’accesso alla fase successiva soltanto la prima classificata.

Matera, 09/05/2024



Di seguito i componenti dello staff tecnico e dirigenziale, nonché l’intera rosa che ha conquistato il quarto titolo lucano di categoria.

Staff:

1° Allenatore: Piero Calabrese

2° Allenatore: Dino Esposito

Dirigenti accompagnatori: Emanuele Lunalbi, Cosimo Iacovuzzi

Assistente: Nicola Iacovuzzi

Roster:

n° 1 Ginevra Appio (palleggiatrice classe 2009)

n° 2 Mariagiulia Andrisani (schiacciatrice classe 2006, già nel roster della serie C)

n° 3 Giorgia Lunalbi (schiacciatrice classe 2006, già nel roster della serie C)

n° 5 Miriam Vizziello (palleggiatrice classe 2007, già nel roster della serie C)

n° 9 Matilde Iacovuzzi (opposto classe 2007)

n° 11 Alice Maremonti (centrale classe 2006, capitano dell’under 18, già nel roster della serie C)

n° 13 Matilde Stella (centrale classe 2006, già nel roster della serie C)

n° 25 Giulia D’Aria (opposto classe 2007)

n° 30 Ilaria Fontana (libero classe 2007, già nel roster della serie C)

n° 33 Claudia Moliterni (palleggiatrice classe 2006)

n° 41 Agnese Sinatra (centrale classe 2006)

n° 42 Antonella Sinatra (schiacciatrice classe 2008)

n° 45 Silvia Tortorelli (libero classe 2006)

n° 48 Anita Filippetti (centrale classe 2006)