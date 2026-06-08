L’atleta materano Antonio Ambrosecchia, protagonista nel triathlon all’IRONMAN 70.3 ad Alghero

L’ASD Stella Polare Matera con una nota “celebra una straordinaria impresa sportiva firmata da Antonio Ambrosecchia, protagonista assoluto della prima edizione dell’IRONMAN 70.3 Alghero, una delle competizioni più dure e prestigiose del panorama internazionale del triathlon.

Nonostante condizioni fisiche non perfette alla vigilia della gara, Antonio ha dimostrato carattere, determinazione e una straordinaria forza mentale, completando la prova in un eccezionale tempo finale di 4 ore, 48 minuti e 54 secondi, risultato che assume ancora più valore alla luce delle difficoltà affrontate.

L’IRONMAN 70.3 prevedeva un percorso composto da 1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo e 21 km di corsa, una sfida che mette a dura prova anche gli atleti più esperti.

La prestazione di Ambrosecchia è stata di altissimo livello in tutte le frazioni:

Nuoto: 1,9 km affrontati con una media impressionante di circa 1 minuto e 30 secondi ogni 100 metri, dimostrando grande efficienza tecnica e capacità di gestione dello sforzo.

Ciclismo: 90 km percorsi ad una velocità media di circa 36 km/h, confermando qualità atletiche e una preparazione di assoluto valore su un tracciato impegnativo.

Corsa: la mezza maratona finale completata mantenendo un ritmo medio di circa 4 minuti e 45 secondi al chilometro, dopo oltre tre ore di gara, evidenziando resistenza, tenacia e una straordinaria capacità di soffrire senza mai mollare.

Quella di Antonio Ambrosecchia non è stata soltanto una gara. È stata la dimostrazione concreta di come il sacrificio quotidiano, la disciplina e la passione possano trasformare ogni limite in un’opportunità.

L’intera famiglia della Stella Polare Matera si congratula con Antonio per aver portato con orgoglio i colori della società e della città di Matera in una manifestazione internazionale di altissimo livello, diventando esempio per i giovani atleti e per tutti coloro che credono nei valori autentici dello sport.

Le grandi imprese non nascono quando tutto è perfetto, ma quando si trova il coraggio di andare oltre le difficoltà. Ad Alghero Antonio Ambrosecchia ha dimostrato che il vero traguardo non è la finish line, ma la capacità di superare sé stessi.

Complimenti Antonio, la tua impresa entra di diritto nella storia sportiva della Stella Polare Matera.”

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