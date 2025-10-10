L’ASD Nuova San Mauro Forte ricomincia dal calcio a 5 e una scuola calcio per 50 bambini

Non solo brutte notizie dalle aree interne impoverite da uno spopolamento che sembra essere inarrestabile. Realtà che non hanno alcuna intenzione di arrendersi e dove, invece, insiste una resistenza che meriterebbe sostegno e attenzioni maggiori dalle istituzioni preposte allo scopo. E così da San Mauro Forte, già protagonista nelle settimane scorse di una protesta contro le pluriclassi nella scuola elementare, giunge ora una buona notizia proprio per giovani e i giovanissimi da parte della locale associazione sportiva. La ASD Nuova San Mauro Forte ha -infatti- reso noto ufficialmente che -nella prossima stagione- oltre al passaggio dal calcio a undici, a quello a cinque, darà vita ad una scuola di calcio per giovanissimi. Il Presidente del sodalizio, Francesco Dirago, ci dice infatti che “Oltre alla partecipazione al campionato di serie D calcio a 5, quest’anno, l’ASD Nuova San Mauro in collaborazione con la Futsal Salandra, ha organizzato una scuola calcio, con la partecipazione aperta ai bambini nati dal 2013 al 2020. Un progetto che prevede l’iscrizione, per fasce d’età, ai vari campionati organizzati dalla FGIC Basilicata. Gli iscritti di San Mauro Forte sono 16, ai quali si aggiungono i bimbi di Salandra e Garaguso per un totale di 50. L’intero percorso, iniziato ai primi di ottobre e che durerà fino al 30 giugno 2026, prevede la partecipazione oltre che ai campionati FIGC, anche alle varie manifestazioni che si terranno sul territorio regionale. Una iniziativa che mette in evidenza quanto sia opportuna e necessità la collaborazione tra le varie comunità, anche per una migliore qualità della vita delle giovani generazioni.”

