L’architetto Dell’Acqua dà il buon esempio e invita a sostenere il calcio materano

Dalla tribuna,nel ruolo di tifoso sfegatato dei colori biancazzurri, a quello di protagonista a sostegno della società che, insieme al presidente Michele Motta, si appresta ad affrontare la nuova sfida nel campionato di calcio di Eccellenza. Da qui l’invito ad altri cittadini, a professionisti, imprenditori a farsi avanti perché il calcio materano ha bisogno di tutti. Un passo alla volta come ha fatto l’Invicta vincendo il campionato di Promozione. E ora c’è un progetto importante da portare avanti.



IL COMUNICATO STAMPA

“È arrivato il momento di cambiare la veste della partecipazione, questo perché forse per la prima volta nella città di Matera c’è un progetto serio dal punto di vista calcistico. Devo dire che da imprenditore non potevo non essere presente dopo aver passato una vita intera tra tribuna, gradinata, e tante trasferte fatte con il mio amico Michele Motta.

Ho pensato veramente che questa era la volta buona per poter far calcio a Matera.

L’anno scorso ci siamo affacciati nel mondo del calcio attraverso una importante sponsorizzazione,abbiamo vissuto un’intera annata con gli amici del calcio, dai fratelli Taratufolo, ad Antonio Rebesco, Michele Pavone, il Presidente Francesco Nicoletti e tutto il gruppo squadra, vincendo meritatamente il campionato, quest’anno abbiamo deciso di dare solidità al progetto.

Abbiamo svestito i panni del tifoso che rimane sempre all’interno della mia personalità e pensato bene di dare un contributo ancora più fattivo al futuro di questo Matera.

Il mio ingresso in società rafforza quella che è stata già la direzione che il Presidente Motta ha dato, quindi serietà, sostenibilità e futuro calcistico per la città di Matera.

Penso che altri imprenditori della città possano dare un piccolo contributo per rendere questo progetto ancora più importante.

Non perdiamo l’occasione, questa potrebbe essere veramente la possibilità più importante per questa città di ritornare a fare calcio.

Per me che sono un tifoso materano sfegatato che ama la sua città, ama i materani, la più grande ambizione è quella di regalare un grande calcio al Matera e ai materani.”