L’Appetito vien giocando con Edusport a casa, a scuola e in pista

Sole, sorrisi e un obiettivo: continuare anche per l’anno prossimo con le scuole cittadine (e non è escluso che si possa allargare il coinvolgimento anche ad altri plessi) per un progetto promosso dalla Uisp nazionale, e raccolto e organizzato anche a Matera, che lega alimentazione, educazione allo sport e partecipazione scuola famiglia su due temi, due buone pratiche che sono simbolo di benessere. E ne abbiamo avuto conferma nella conferenza stampa conclusiva del progetto, presso il campo sportivo scolastico ” Raffaele Duni” di via delle Nazioni Unite e calpestando quella pista di atletica dedicata a Primo Sinno. Tanti bambini, accompagnati da insegnanti e da alcuni genitori, in attività sportive che consentono di muoversi in maniera intelligente, di fare fiato…e di socializzare. Messaggio chiaro, accompagnato da un grande gioco dell’oca, l’accostamento ci sta tutto, dal tema ” L’appetito vien giocando”. Trenta caselle da percorrere, soffermandosi sulla bontà della dieta mediterranea, dosando pasti e calorie. Se si facesse di più in tal senso con la mensa scolastica eviteremmo sprechi e una alimentazione sana, che deve partire dalle famiglie…Stop a merendine ipercaloriche e all’offerta ”allettante” della filiera fast food. E poi le buone pratiche di curare l’orto, come è stato possibile fare in un plesso – nel corso del progetto- mettendo a dimora piante genera sapori come prezzemolo, timo, rosmarino e piante grasse, che saranno curate d’estate dagli organizzatori e con il contributo di alcuni genitori. Il progetto, come ha ricordato il presidente della Uisp territoriale Michele Di Gioia, è destinato a continuare e magari con l’apporto dell’ Amministrazione comunale. L’assessore allo sport Giuliano Paterino, attento alle politiche giovanili, sta valutando un percorso per attivare un capitolo di spesa dedicato con parte degli introiti della gestione degli impianti. Ma sono possibili altre opportunità. Ragazzi, famiglia, scuola e Asm faranno la propria parte. L’Appetito viene mangiando bene e praticando lo sport, anche per cambiare quella maglia nera che la Basilicata ha per l’obesità giovanile. Meglio quella di altri colori. Marsch!



Il COMUNICATO STAMPA

L’evento finale del progetto Edusport,in programma sabato 30 maggio, alle ore 9:30, presso il Campo Scuola Duni Sinno a Matera.

Il progetto Edu Sport – Percorsi di educazione alimentare e sportiva per stili di vita attivi è promosso dal Comitato Territoriale UISP Matera, con il sostegno del Dipartimento per lo Sport, e realizzato con l’adesione del Comune di Matera, dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, dell’Istituto Comprensivo Bramante–Torraca e dell’Istituto Comprensivo Fermi.

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Saranno presenti Giuseppe Pecora, presidente Uisp Basilicata; Michele Di Gioia, presidente Uisp Matera; Giuliano Paterino, assessore allo Sport del Comune di Matera; Angela Braia, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Matera (assente); Magda Berloco, Dirigente Istituto Comprensivo Bramante-Torraca e Isabella Abbatino Dirigente Istituto Comprensivo Fermi.

