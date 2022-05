Sabato, si è disputata a Cesenatico la 23^ edizione della Nove Colli Running, una gara a piedi di 200,3 chilometri considerata fra le più dure al mondo assieme alla Spartathlon Atene-Sparta (246 chilometri) e la Badwater (217 chilometri con temperature che arrivano oltre 55 gradi) che si corre nella Valle della Morte californiana.

Sono stati in 95 allo start dal porto canale, di fronte al Museo della Marineria, ma non tutti -come ogni anno- hanno completato l’intero percorso. Tra questi temerari c’era anche anche ADRIANO LAMACCHIA, ultramaratoneta cinquantatreenne materano, nonché presidente dell’Athlos Matera, società dilettantistica di atletica leggera che ha portato a compimento l’impresa fino in fondo..

Infatti è giunto nono in assoluto e ottavo nel maschile. Una faticosa ed importante impresa, lungo un percorso che annovera salite e discese con dislivelli oltre i 3000 metri, portata a termine in 28 ore e 1 minuto circa. Due ore meno del tempo massimo consentito.

Dunque Lamacchia è riuscito a realizzare il “Sogno” degli appassionati di ultramaratone ed imprese podistiche: riuscire a completarla almeno una volta nella vita questa ostica gara. E a portare a casa una medaglia di bronzo del peso di 700 grammi opera dell’artista Giuliano Giuliani che viene consegnata a chi riesce ad arrivare in fondo.