La targa che ricorda ‘’Franco Mancini’’ tornerà nello Stadio di Matera

E non poteva che essere così con l’Associazione ‘’ Custodi biancazzurri’’ che l’ha presa in custodia, prima che la gradinata che porta il nome del grande portiere materano venisse demolita nell’ambito del progetto di ‘’Parco del Campo’’. Tornerà al suo posto. Si spera entro l’anno appena cominceranno i lavori di ricostruzione delle strutture, che accoglieranno i tifosi. Con l’auspicio che da ‘’Lassù’’ Franco Mancini contribuisca a ravvivare i colori e i successi della squadra biancazzurra.



IL COMUNICATO DELL’ASSOCIAZIONE

MATERA – Non potevamo permettere che il ricordo di un materano come Franco Mancini finisse tra le macerie della Gradinata. Così l’Associazione Custodi Biancazzurri ha preservato la targa dell’intitolazione del settore Gradinata all’indimenticato portiere dal cuore biancazzurro, ora la custodisce e, a lavori ultimati, provvederà al riposizionamento della stessa nel nuovo settore, una volta che sarà fruibile per i tifosi materani.

Un piccolo gesto che racchiude la passione e l’attaccamento nei confronti di chi è e resterà nel cuore di chi tiene per i colori della Città dei Sassi.

Proprio pochi giorni fa, il 10 marzo, è ricaduto il dodicesimo anniversario dalla posa della targa dedicata a Franco Mancini. Dodici anni dopo noi “Custodi” abbiamo preservato tale ricordo e saremo pronti a riposizionare la targa nel posto che gli spetta, come concordato con l’Amministrazione Comunale che ci ha consentito di prelevare tale importante ricordo per tutti gli amanti del calcio materano.