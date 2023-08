La StraMarconia raddoppia,: Si corre il 13 agosto e Venerdì 11 agosto Sport Expò

La StraMarconia torna per la XIV edizione e raddoppia l’appuntamento con lo sport e il benessere. In attesa che i runner invadano le strade di Marconia nel pomeriggio di domenica 13 agosto, la piazza della frazione pisticcese si trasformerà, nella giornata di venerdì 11 agosto, in una vetrina per tutte le realtà che rappresentano l’offerta sportiva del territorio. StraMarconia Sport Expò è stato pensato come uno spazio in cui associazioni, circoli, professionisti e tutti i soggetti interessati potranno presentare al numeroso e affezionato pubblico della manifestazione le loro attività, dal calcio al basket e al ciclismo, dal tennis alla danza e alla ginnastica artistica, dal fintenss al pugilato e al karate, lasciando spazio anche agli scacchi. “La nostra comunità – spiegano gli organizzatori – può vantare una ricca e variegata presenza di realtà sportive, alcune con una lunga e prestigiosa storia. Siamo quindi felici di offrire questa opportunità, che valorizza lo sport per tutti e rappresenta un’occasione per mettere lo sport al centro della vita sociale delle comunità”.

“Altra novità di quest’anno -si legge in una nota- è l’ampliamento delle gare. Per la prima volta, infatti, la StraMarconia si apre anche ai più piccoli fino ai 6 anni con la gara Baby Run (0,5 km), che si aggiunge alla Junior Run (0,8 km), riservata ai bambini fra i 6 e i 12 anni; inoltre, gli organizzatori hanno moltiplicato gli sforzi per rendere l’evento sempre più accessibile e inclusivo. La gara, come sempre, sarà aperta sia ai runner professionisti che a semplici amateur della corsa. Gli atleti appartenenti alle società affiliate F.I.D.A.L delle categorie Juniores, Promesse, Seniores, e Seniores/Master, i possessori della Runcard e i tesserati ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni potranno partecipare alla gara competitiva, che si svolgerà su un percorso urbano interamente pianeggiante e chiuso al traffico di 10,5 chilometri in tre giri. Il termine fissato per l’iscrizione alla sezione agonistica, da effettuare attraverso il portale camelotsport.it, è venerdì 11 agosto, alle ore 11:00. Per partecipare alla gara non competitiva, invece, è possibile iscriversi online, direttamente sul sito www.stramarconia.it fino a sabato 12 agosto, scegliendo tra tre diversi gradi di impegno: l’opzione Soft Run prevede un solo giro, con partenza e arrivo nella centrale Piazza Elettra, per un totale di 3,5 chilometri, che raddoppiano nella Run is Fun (7 km – 2 giri) e triplicano nella Run is Passion (10,5 km – 3 giri). In alternativa, è possibile iscriversi presso lo stand allestito in piazza Elettra fino al giorno della gara.

Per arrivare sempre più preparati e consapevoli alla gara, gli iscritti potranno seguire online il piano di allenamento predisposto dal coach e influencer pugliese Francesco Guerra, istruttore federale di atletica leggera e Ambassador Garmin Italia e ASICSFRontRunner, che torna alla StraMarconia dopo l’esperienza positiva dello scorso anno.

Inoltre, la manifestazione continua a proporsi come occasione per promuovere stili di vita salutari e il benessere in generale, attraverso la presenza di una psicologa, la dottoressa Giosea Laviola, e di una nutrizionista, la dottoressa Maria Giovanna Ragone, che saranno a disposizione dei partecipanti per una consulenza gratuita.

La StraMarconia 2023 è organizzata dall’associazione culturale Arci Emanuele 11e72, in collaborazione con Asd Lucani Free Runnesr, e patrocinata da Comune di Pisticci, Coni e Fidal. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “StraMarconia” e sul sito ufficiale della manifestazione www.stramarconia.it.”