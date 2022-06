La storia biancoverde della Pvf nel libro di Ottavio e Consuelo

Lo avevamo recensito il 20 marzo 2020, https://giornalemio.it/sport/ottavio-consuelo-e-il-sogno-della-pvf-matera/, e quel libro ci aveva colpito per la passione, la competenza che aveva contrassegnato la ricostruzione della storia della Pvf Matera. E a distanza di due anni è giusto ricordare, alla vigilia della festa ”Pvf 30” in programma il 25 e 26 giugno prossimo, ricordare ai materani e agli sportivi che è bello rileggere e far leggere, tra ricordi, foto, dati, impressioni, interviste cosa è stata quella stagione irrepetibile dello sport e della pallavolo materana. Già irripetibile. Che fa commuovere ed esprimere rammarico per quanto conquistato e perso. Il libro ”IL SOGNO DELLA PVF MATERA – Una città sul tetto d’Europa”, a cura di Ottavio Gurrado e Consuelo Mangifesta, edito dalla casa editrice materana Edizioni Magister” mantiene la freschezza dei cori sugli spalti, delle battute andate a segno e delle Coppe alzate al cielo tra urla di gioia e lacrime di commozione.