La Rinascita Lagonegro aggrega il giovane Vincenzo Simone in prima squadra

“Dal settore giovanile alla prima squadra il passo è breve, quando c’è talento e voglia di affermarsi. E così La Rinascita Lagonegro ha reso noto di aver “tesserato Vincenzo Simone, palleggiatore lucano doc classe 2008, che dunque farà parte a pieno titolo del gruppo a disposizione di mister Lorizio per l’inizio della stagione ormai alle porte. Vincenzo ha meritato questa opportunità in seguito agli ottimi risultati ottenuti negli anni con le squadre giovanili e dopo aver iniziato il suo percorso all’interno del mondo Rinascita all’età di soli cinque anni: nel 2019 ha vinto il campionato nazionale Under 12, poi due titoli consecutivi Under 15 a livello regionale (2021 e 2022), infine due campionati regionali Under 17 nel 2023 e 2024. Durante la scorsa stagione, Lorizio gli ha dato spesso la possibilità di aggregarsi al gruppo e iniziare ad assaggiare la serie A, a dimostrazione dell’estrema fiducia che ripone nelle sue qualità. Ed oggi, è pronto a indossare definitivamente la maglia numero 8 della prima squadra. “Per me è un onore entrare a far parte del roster di Lagonegro – racconta un emozionato Vincenzo Simone – è il coronamento di un sogno che ho da bambino. Ringrazio coach Lorizio, il presidente Carlomagno e tutta la Società per questa enorme possibilità che mi è stata data, farò di tutto per far sì che questa fiducia venga ricambiata. Non vedo l’ora di iniziare”.

