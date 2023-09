La “Polisportiva Anzi” incontra gli sportivi in preparazione prossima stagione calcistica

Con una nota, “L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Polisportiva Anzi”, rifondata nel 2007 dopo i gloriosi trascorsi degli ultimi due decenni del XX° secolo,” comunica che “si sta predisponendo ad organizzare la partecipazione al 18° campionato dilettantistico regionale consecutivo.” Dopo che “Nelle precedenti esperienze ha spaziato in tutte le categorie vincendo, con un’esaltante cavalcata nella stagione agonistica 2015-16, il torneo di Prima categoria e militando, nei successivi tre campionati, nella prestigiosa Promozione lucana, per poi rientrare nei ranghi della Seconda Categoria”, a cui si rende noto “intende iscriversi anche nell’imminente stagione 2023/24.”

Ed è proprio “Per programmare l’attività agonistica e definire gli obiettivi sportivi del prossimo campionato” che “è indetta un’apposita riunione per sabato 9 settembre, con inizio alle ore 18,00, presso l’Auditorium del Palazzo Comunale di Anzi (ex Chiesetta), alla quale s’invitano a partecipare tutti gli appassionati di calcio del nostro rinomato paese, al fine d’incentivare lo sviluppo di una pratica sportiva, che funga anche da elemento di socializzazione e di aggregazione per le giovani generazioni.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.