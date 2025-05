La Pielle Matera vince la finale regionale della Junior NBA FIP Championship

Un grande traguardo per la Pielle Basket Matera. La società materana ha conquistato la finale regionale della Junior NBA Fip Championship superando i cugini della Pallacanestro Potenza con un combattuto 50-48 finale. Il successo permetterà ai ragazzi allenati da coach Francesco Losito di giocare lo spareggio domenica 4 maggio alle ore 12.30 sul campo neutro di Apricena, in provincia di Foggia, contro il Chieti.

L’iniziativa della Federazione Italiana Pallacanestro, giunta al suo terzo anno, promuove in accordo con la Nba un campionato parallelo a quello federale, consegnando ad ogni società partecipante le divise ufficiali delle Franchigie americane. Le sfide sono dedicate alle squadre Under 13. In questa stagione la Pielle Basket Matera è stata associata ai Denver Nuggets. Dopo la fase eliminatoria, la finale regionale di domenica, che ha visto la sfida ai pari età della Pallacanestro Potenza. Una sfida vera sul parquet con belle giocate, fuga della Pielle e ritorno in gara sino al pari degli avversari. A lungo in vantaggio, infatti, i ragazzi di coach Losito hanno subito il ritorno degli avversari nel finale, e sul 48 pari è stato un canestro a soli 34” dalla fine a cambiare le sorti dell’incontro. Una vittoria importante, che rimarca l’ottimo lavoro svolto negli anni dal gruppo di allenatori della Pielle Basket, che hanno guidato questo gruppo di ragazzi verso il settore giovanile e verso un basket organizzato, fatto di tante trame di gioco e un’ottima distribuzione di palla, oltre che l’utilizzo di tutti e dodici i ragazzi a referto. Un lavoro che coach Losito, anche responsabile tecnico della società, assieme agli altri istruttori professionisti della Pielle, svolgono quotidianamente in palestra con i ragazzi e che viene certificato dai risultati raggiunti.

La fase play off che disputerà la Pielle Matera contro Chieti domenica permetterà la qualificazione di 16 partecipanti (8 nel maschile e 8 nel femminile) al Final Event, manifestazione conclusiva in cui si gioca per la conquista dell’ambito Anello Jr. NBA. Sarà Seregno ad ospitare il Final Event della Jr. NBA FIP U13 Championship, il campionato Under 13, maschile e femminile. La città brianzola è stata scelta perché quest’anno è Città Europea dello Sport e ha inserito il Final Event Jr. NBA FIP in un palinsesto di oltre cento eventi di trenta discipline sportive diverse lungo i 12 mesi dell’anno. Il sogno dei ragazzi della Pielle Matera continua e domenica l’appuntamento per coach Losito e i suoi ragazzi è importantissimo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.