La Pielle Matera medaglia d’argento a Spalato nella Lav Cup 2025

Eccellente secondo posto nella competizione di MiniBasket della LAV Cup 2025 per i giovani 2014 della Pielle Matera, che tornano dalla Croazia con una importantissima e prestigiosa medaglia d’argento al collo. “La ricca avventura internazionale -si legge in una nota- ha dato la possibilità ai ragazzi materani di confrontarsi con coetanei di differenti paesi europei e non solo sui campi da gioco. Infatti i Piellini oltre alle gare agonistiche, hanno preso parte a gruppi di lavoro che hanno trattato importanti argomenti come i corretti stili di vita, educazione alimentare e attività quotidiane per prevenire gli infortuni agli atleti. Un filotto importante di gare vinte e la finalissima giocata al massimo ed avvincente sino alla sirena finale. Così, i ragazzi materani hanno portato a casa un importante bagaglio di esperienza, accompagnato dal raggiungimento del secondo posto. Nell’occasione i piellini sono stati premiati direttamente da un’icona dello sport croato: Ivan Rakitic, ex centrocampista croato che ha militato sia con il Barcellona che con la nazionale croata, distinguendosi in campo per le sue qualità sportive e umane. Un bel premio per i giovanissimi cestisti materani, pronti a stringersi in un caloroso abbraccio con chi allo sport ha dedicato la sua vita ed è un esempio importante e tangibile per i tanti piccoli e piccolissimi atleti scesi in campo a Spalato. Per la parte prettamente agonistica, la Pielle Matera Basket è andata oltre ogni più rosea aspettativa della vigilia, accedendo imbattuta alla finale. Gara che ha chiuso la manifestazione, invece, persa con la rappresentativa regionale di Casilla y la Mancha della federbasket spagnola. Un’altra occasione di crescita culturale che la società del presidente Cotrufo ha offerto ai propri ragazzi, a confronto, non solo sportivo, ma anche e soprattutto educativo, con i tanti professionisti che si sono alternati nei workshop e i tantissimi coetanei provenienti da dieci diversi paesi europei. Le attività comprese nel programma “LAV Cup 2025 S-Cool”, approvato e cofinanziato dalla Unione Europea e per il quale la Pielle è partner, prevede La crescita culturale e l’applicazione dei sani principi e stili di vita sono da sempre alla base dei programmi della Pielle Matera, che ha colto ancora una volta l’occasione di crescita per i propri ragazzi e per l’intero movimento cestistico materano.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.